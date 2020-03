Парня затравили в школе за любовь к книгам: его поддержали известные писатели

Английского школьника Каллума Мэннинга, который завел в Instagram книжный блог, травили одноклассники и называли "грустным чудиком".

Инцидент получил огласку благодаря старшей сестре 13-летнего парня, которая в Twitter рассказала о ситуации. После этого у школьника появилась группа поддержки, среди которых были известные писатели, звезды и магазины, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на UNILAD.co.uk.

Сестра Элис рассказала, что в Instagram парень публиковал обложки прочитанных романов и давал им короткие рецензии. Буллинг начался после того, как Каллум перешел в другую школу в городе Саут-Шилд. Новые одноклассники узнали о его книжном увлечении и начали за это дразнить его "грустным чудиком". Дети даже создали специальный групповой чат. Они добавили Каллума в группу, чтобы он мог видеть гадости, которые о нем пишут.

Can not believe how awful kids are. My little brothers made an Instagram reviewing and talking about books and kids in his new school have seen it and have created a group chat calling him a creep slagging him off about it and added him to it so he could see 🥺 pic.twitter.com / wuuj2XlO34