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Парня затравили в школе за любовь к книгам: его поддержали известные писатели

3.6т
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Английского школьника Каллума Мэннинга, который завел в Instagram книжный блог, травили одноклассники и называли "грустным чудиком".

Инцидент получил огласку благодаря старшей сестре 13-летнего парня, которая в Twitter рассказала о ситуации. После этого у школьника появилась группа поддержки, среди которых были известные писатели, звезды и магазины, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на UNILAD.co.uk.

Парня затравили в школе за любовь к книгам

Парня затравили в школе за любовь к книгам

Семейный архив Каллума Мэннинга

Сестра Элис рассказала, что в Instagram парень публиковал обложки прочитанных романов и давал им короткие рецензии. Буллинг начался после того, как Каллум перешел в другую школу в городе Саут-Шилд. Новые одноклассники узнали о его книжном увлечении и начали за это дразнить его "грустным чудиком". Дети даже создали специальный групповой чат. Они добавили Каллума в группу, чтобы он мог видеть гадости, которые о нем пишут.

"Нам так грустно это слышать. Рассказывать о книгах – это отличный способ заводить друзей и узнавать о книгах, которые ты иначе никогда не прочитал бы!", – прокомментировал ситуацию книжный магазин сети Waterstones.

Сейчас у школьника более 340 тысяч подписчиков. Каллум написала одна из его любимых писательниц, Кэролин Кепнес, автор романа "Ты". Ему также ответил британский автор фантастических книг для подростков Мэтт Хейг, который назвал Каллума героем и отправил мальчику несколько своих произведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее школьник-карлик из Австралии хотел убить себя из-за травли, однако его поддержал весь мир.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Англия
Теги
книги скандал в школе буллинг
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