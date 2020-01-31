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Парень сшил выпускное платье для своей одноклассницы: история подростков тронула мир

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Ученик одной из школ штата Индиана (США) Паркер Смит сшил для своей одноклассницы платье-мечту на выпускной, потому что ей не хватало денег.

В сети девушку стали называть современной Золушкой. Процесс создания платья оказался сложным, потому что парень ранее ничего не шил, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Boredpanda.

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Парень начал с создания эскиза, а затем перешел к изготовлению платья частями. Он часто советовался с бабушкой и переделывал некоторые элементы, чтобы они выглядели идеальными. В результате – Эдди получила пышное платье голубого цвета и была тронута до слез.

"Я такой перфекционист, что даже в ночь накануне выпускного добавлял камешки к платью", – рассказал парень.

Парень сшил выпускное платье для своей одноклассницы

Парень сшил выпускное платье для своей одноклассницы

Boredpanda

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США школьники провели тихий выпускной, чтобы не напугать одноклассника.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школа Интересно школьникам
Место
США
Теги
школа платье
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