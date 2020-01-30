Папу выгнали из АТО: стали известны детали истории 15-летнего школьника, который отказался от родителей

15-летний школьник из Хмельницкой области через суд лишил отца и мать родительских прав и добился алиментов, так как они злоупотребляли спиртным, а папу из-за пьянства выгнали из АТО.

Ежемесячно родители должны выплачивать мальчику 2 218 гривен, иначе будут иметь проблемы с законом, пишет Экспресс.

От рождения школьник проживает с бабушкой и дедушкой. Родителей стесняется. За злоупотребление спиртным маму выгнали с работы, а папу несколько раз привлекали к административной ответственности.

"Родители вообще не интересуются учебой сына. Ни разу не были на родительском собрании", – рассказала директор школы, в которой учится парень.

Также соседи рассказали, что с началом российской оккупации Донбасса отца мобилизовали на службу и отправили в АТО. Но из-за пьянства мужчину вернули домой, не предоставив статуса участника боевых действий.

Парень в течение двух лет просил бабушку подать на родителей в суд. Но женщина до конца отказывала, потому что это ее сын и невестка. Впоследствии школьник вычитал, что дети, достигнув 14 лет, сами могут лишить родителей их прав. Поэтому он обратился в суд.

На заседании родители не возражали иску сына, но выступили против взыскания с них алиментов. Несмотря на это, суд полностью поддержал парня. Опекунство над ним оформляет дедушка.

Стали известны детали истории школьника, который отказался от родителей www.svetmayaka.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине наказали мать за школьные прогулы дочери.

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