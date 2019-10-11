Папа Смурф, Ван Гог: обнародованы веселые фотографии преподавателей со всего мира

Студенты и школьники со всего мира собрали подборку фотографий самых веселых учителей, которые решили разнообразить образовательный процесс.

Таким образом с помощью юмора педагоги также активизировали внимание в классе, пишет Освітория со ссылкой на Bored Panda (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Например, учитель химии, когда подростки начинали шуметь, писал на доске спойлеры к кинофильмам или видеоигр, и класс успокаивался.

Веселые фотографии преподавателей Bored Panda

В итоговом тесте, учитель просит своих учеников указать, на какой из четырех фотографий – непосредственно он.

Веселые фотографии преподавателей Bored Panda

Учитель решил подшутить над учениками и приклеил к входной двери в свой кабинет огромную фотографию, на которой изображен педагог и его кабинет.

Веселые фотографии преподавателей Bored Panda

А профессор колледжа в течение пяти лет одевался, как папа Смурф на Хэллоуин во время занятий.

Веселые фотографии преподавателей Bored Panda

Этот учитель доказывает, что с ним не будет скучно. На его веселом галстуке изображена кошка, которая носит галстук.

Веселые фотографии преподавателей Bored Panda

Преподаватель искусства из США продемонстрировал свою креативность удивительным костюмом, воодушевленным Ван Гогом.

Веселые фотографии преподавателей Bored Panda

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший преподаватель мира растрогал историей жизни.

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