Паникуют, как люди: ученые сделали неожиданное открытие о растениях

Команда ученых сделала удивительное открытие, что реакция растения на дождь близка к панике.

Исследование показало, что растения задействуют сложные цепи химических сигналов, когда вода приземляется на растение, чтобы помочь им подготовиться к опасности дождя, пишет The University of Western Australia.

"Относительно того, почему растениям нужно паниковать, когда идет дождь, как это ни странно, дождь является основной причиной распространения болезни между растениями", – заявил профессор Харви Миллар.

По его словам, основной причиной распространения болезни между растениями является дождь. Капли могут содержать бактерии, вирусы или грибковые споры. Одна капля может распространить их на 10 метров на окружающие растения.

"Одним из вырабатываемых химических веществ является гормон жасмоновая кислота, который используется для передачи сигналов между растениями. Если в соседних растений включены защитные механизмы, они имеют меньшую вероятность распространить болезнь", – добавил профессор.

Миллар заявил, что после опрыскивания растений водой исследователи заметили цепную реакцию в растении, вызванную белком MYC2.

"Когда MYC2 активизируется, тысячи генов начинают действовать, готовя защитные силы растения. Эти предупредительные сигналы передвигаются с листа на лист и вызывают целый ряд защитных эффектов", – сказал профессор.

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