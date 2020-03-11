Пандемия коронавируса: международные организации издали руководство по защите школьников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Международной федерацией Красного Креста (МФКК) и ЮНИСЕФ издали практическое руководство для защиты детей и безопасности школ в условиях пандемии коронавируса.

Как сказано на сайте ВОЗ, оно содержит критические соображения и практические контрольные списки, а также консультирует национальные и местные органы власти о том, как адаптировать и реализовывать аварийные планы для образовательных учреждений.

Кроме того, в руководство включены рекомендации по смягчению возможных негативных последствий для обучения и благополучия детей в случае закрытия школ. В частности, предлагается обеспечить непрерывность учебного процесса путем дистанционного обучения. Подчеркивается также важность предусмотрения необходимых шагов для безопасного открытия школ.

Международные организации издали руководство для защиты школьников в условиях пандемии коронавируса Цензор.нет

Также, чтобы дети и их семьи оставались защищенными и информированными, руководство требует:

Предоставлять детям информацию о том, как защитить себя;

Продвигать лучшие практики по мытью рук и гигиене;

Очищать и дезинфицировать школьные здания, особенно объекты водоснабжения и канализации;

Как можно чаще проветривать помещения.

Отмечается, что руководство актуально не только для стран, которые уже подтвердили распространение на своей территории коронавируса COVID-19, но и в других контекстах, в частности, будет способствовать укреплению общественного здоровья и поддержанию здорового образа жизни.

ЮНИСЕФ призывает школы оказывать учащимся всестороннюю поддержку, предоставлять информацию о важности мытья рук и других мер по защите себя и своих семей, облегчать поддержку психического здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за распространения коронавируса в мире введен карантин. Он продлится с12 марта до 3 апреля. Будут закрыты школы, детские сады, внешкольные и высшие учебные заведения, а также развлекательные центры, кинотеатры.

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