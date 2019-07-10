Панамы, гольфы, галстуки: как одеваются школьники в разных странах мира. Фото

В большинстве стран мира ученики носят разную школьную форму. Она отличается по цвету, фасону, может зависеть от местного менталитета и традиций.

Как пишет КП в Украине, дети в Южной Корее учатся с утра и до позднего вечера. Школьная форма является обязательной и регулируется администрацией учебного заведения.

Школьная форма в Южной Корее Korean Broadcasting System

Старшеклассницы Вьетнама носят белый национальный костюм ao dai.

"В каких-то учебных заведениях он приветствуется только для важных событий или церемоний, но в некоторых нужно и для повседневной носки", – говорится в сообщении.

Школьная форма во Вьетнаме Wikimedia Commons

В Гане не каждый имеет возможность купить школьную форму из-за финансовых проблем. В 2010 году правительство в рамках своей образовательной политики бесплатно распространяло одежду по населенным пунктам.

Школьная форма в Гане Henry Akorsu (USAID) / Wikimedia Commons

Китайские ученики имеют несколько наборов униформы: для праздничных и обычных дней, для зимы и лета. Для повседневной носки одежда практически одинакова для мальчиков и девочек.

Школьная форма в Китае Anna Frodesiak / Wikimedia Commons

В Индонезии форма учеников отличается по цвету на каждом этапе обучения: низ может быть бордовым, темно-синим или серым. Неизменным остается белый верх. Когда школьники празднуют свою свободу после сдачи экзаменов, они разрисовывают форму с помощью фломастеров и баллончиков.

Школьная форма в Индонезии phinixs.blogspot

На Кубе школьная форма представлена в нескольких вариациях: белый верх – желтый низ, голубой верх – синий низ. А также белые рубашки и бордовые сарафаны или брюки с обязательным элементом – пионерским галстуком.

Школьная форма на Кубе adamjones / freeservers.com

А в Англии со школьной форме все строго.

"У каждого заведения своя форма и символика. До сих пор в некоторых школах даже в жару запрещают ходить в шортах. Этим летом мальчики устроили забастовку и пришли в юбках. После чего многие учебные заведения ввели гендерно нейтральную школьную форму", – говорится в сообщении.

Школьная форма в Англии kp.ua

Девушки в Японии носят блузку в морском стиле и плиссированные юбки, которые в старших классах становится все короче. Обязательные также туфли на низком каблуке и гольфы.

Школьная форма в Японии Wikimedia Commons / 紅色 死神 / flickr

Когда-то школьная форма в Сирии была цвета хаки. А недавно ее изменили на яркие цвета: синий, серый и розовый.

Школьная форма в Сирии flickr.com/Sean Long

Одежда австралийских школьников сильно напоминает английскую. Но из-за жаркого климата во многих учебных заведениях в состав формы добавили шляпы или панамы.

Школьная форма в Австралии flickr.com/Philip Bouchard

Белый дресс-код для учеников выбрали в государстве Шри-Ланка. Форма для девочек состоит из платья с галстуком, где рукава и воротник могут отличаться. Для мальчиков – белая рубашка и синие шорты, которые в праздничные дни заменяются на белые шорты.

Школьная форма на Шри-Ланке flickr.com/maddalena monge

В Бутане ученики в школу носят традиционный национальный костюм. Для девочек – "кира", а для мальчиков – "гхо", она напоминает халат.

Школьная форма в Бутане flickr.com/ALwinDigital

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