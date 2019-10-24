Паэлья и минестроне: история о новом меню в школах вызвала восторг в украинцев

Шеф-повар Евгений Клопотенко поразил украинцев историей внедрения нового меню в школьных столовых.

Как рассказал кулинарный эксперт на Facebook-странице, когда он поделился с друзьями о планах изменить питание в учебных заведениях, составить сборник рецептур для столовых, то в него не поверили.

После того как Клопотенко утвердил сборник, то люди вокруг снова начали убеждать его, что ни одна школа не будет готовить по этим рецептам.

"Учебный год 2019-2020, октябрь. Более 2000 школ по всей стране готовят по новому сборнику рецептур. Когда я говорил, что изменю кошмарную пищу в столовых, люди смотрели на меня, как на сумасшедшего. А теперь в школах готовят паэлью, минестроне и наггетсы", – подчеркнул кулинарный эксперт.

На достигнутом Клопотенко не собирается останавливаться. Его команда сейчас разрабатывает сообщество для родителей, которые хотят, чтобы в школах, где учатся их дети, изменили питание.

История вызвала восторг у пользователей соцсети, о чем они и написали в комментариях под его постом. Многие из них также отметили, что надеются на внедрение нового меню в детских садах.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске повара выступили против обновленного меню для школьников.

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