Отправила смс подруге: на Житомирщине под колесами поезда загадочно погибла школьница

В Попельнянском районе Житомирской области между станциями Пепельная и Бровки 15-летняя школьница бросилась под поезд.

Как сообщили в полиции Житомирской области, трагедия произошла вечером 18 февраля. Машинист поезда начал экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"На месте работала следственно-оперативная группа местного отделения полиции и медики. Было установлено личность потерпевшей, 15-летней жительницы с. Сокольча Попильнянского района. Травмы, полученные ею в результате происшествия, оказались несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.

Мать погибшей рассказала, что ее дочь ушла из дома около 18 часов в день трагедии. Своей подруге девушка отправила смс-сообщение суицидального характера.

Сейчас начато уголовное производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного... транспорта) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства и причины трагедии.

В Житомирской области под колесами поезда загадочно погибла школьница www.vinnitsa.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ивано-Франковске 14-летний подросток попал под поезд.

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