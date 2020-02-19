Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Отправила смс подруге: на Житомирщине под колесами поезда загадочно погибла школьница

1.1т
Читать материал на украинском

В Попельнянском районе Житомирской области между станциями Пепельная и Бровки 15-летняя школьница бросилась под поезд.

Как сообщили в полиции Житомирской области, трагедия произошла вечером 18 февраля. Машинист поезда начал экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"На месте работала следственно-оперативная группа местного отделения полиции и медики. Было установлено личность потерпевшей, 15-летней жительницы с. Сокольча Попильнянского района. Травмы, полученные ею в результате происшествия, оказались несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.

Новости
"Не могу жить": появились подробности о самоубийстве профессора на Львовщине

Мать погибшей рассказала, что ее дочь ушла из дома около 18 часов в день трагедии. Своей подруге девушка отправила смс-сообщение суицидального характера.

Сейчас начато уголовное производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного... транспорта) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства и причины трагедии.

В Житомирской области под колесами поезда загадочно погибла школьница

В Житомирской области под колесами поезда загадочно погибла школьница

www.vinnitsa.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ивано-Франковске 14-летний подросток попал под поезд.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Место
Украина Житомир
Теги
школа поезд самоубийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы