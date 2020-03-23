Отменят ли ДПА в форме ВНО в Украине из-за карантина: в МОН дали четкий ответ

Заместитель и.о. министра образования и науки Петр Коржевский сообщил, что ДПА в форме ВНО в 2020 году состоится обязательно.

Как заявил чиновник во время онлайн-трансляции на Facebook-странице Министерства образования, худший вариант, который может произойти, – это перенос тестирования, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте до конца страницы).

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"Мы надеемся, что после завершения карантинных мероприятий мы будем иметь возможность организовать ДПА в форме ВНО. Но оно произойдет обязательно. Сейчас есть возможность работать с детьми на разных ресурсах для подготовки к ДПА в форме ВНО", – объяснил Коржевский.

Также, по его словам, если карантин затянется, то планы выпуска выпускников придется перенести. Сроки окончания учебного года будут отработаны с каждым заведением отдельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник министра озвучила идею отменить и перенести ДПА и ВНО-2020.

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