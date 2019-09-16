Открыта регистрация на всеукраинский конкурс "Учитель года-2020": подробности

16 сентября стартовала регистрация участников всеукраинского конкурса "Учитель года-2020".

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, учителя будут соревноваться в пяти номинациях: "Зарубежная литература", "История", "Изобразительное искусство", "Начальное образование" и "Химия".

В соответствии с Положением о всеукраинском конкурсе "Учитель года", конкурс начнется 1 ноября 2019 года с зонального этапа. Следующим этапом станут соревнования на региональном уровне.

"Традиционно лучшие представители всех областей и города Киева встретятся в финале, который проведут в городах Белая Церковь ("Начальное образование"), Днепр ("История"), Львов ("Изобразительное искусство"), Ровно ("Зарубежная литература") и Черновцы ("Химия") ", – говорится в сообщении.

Зарегистрироваться можно до 6 октября по ссылке.

учительница Министерство образования и науки Украины

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