"От нас требуют всего!" Крик души украинского учителя поразил сеть

Заслуженного учителя Украины Виктора Мисана возмутило то, что от педагогов требуют всего, потому у них нет права на ошибку.

Как рассказал педагог на Facebook-странице, за последние пять лет резко возросли требования к учителю. Почти все хотят от него "элементарного": все знать, быть воспитанным, быть психологом и т.д., пишет OBOZREVATEL.

"Кто из тех, кто "учился на писателей" решится зайти в класс и по своей писанине провести урок (и не один!) так, чтобы реализовать компетентностный подход? Я, как педагог, ничего не хочу и ничего не требую. Сегодня прожил 5 уроков. Вытер с доски схемы, которые заготовил своим воспитанникам-слушателям. Вымыл руки. Закрыл окна, кабинет... ", – добавил Мисан.

Слова учителя поразили сеть. Пользователи написали, что проблема достаточно актуальна. Ведь учителя не должны знать все, а должны завоевать для себя право делать свою работу: готовиться и проводить качественные уроки, внеклассные мероприятия.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая учительница мира обратилась к коллегам и рассказала, как лучше вести себя с детьми.

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