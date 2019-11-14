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"От нас требуют всего!" Крик души украинского учителя поразил сеть

2.7т
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Заслуженного учителя Украины Виктора Мисана возмутило то, что от педагогов требуют всего, потому у них нет права на ошибку.

Как рассказал педагог на Facebook-странице, за последние пять лет резко возросли требования к учителю. Почти все хотят от него "элементарного": все знать, быть воспитанным, быть психологом и т.д., пишет OBOZREVATEL.

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"Кто из тех, кто "учился на писателей" решится зайти в класс и по своей писанине провести урок (и не один!) так, чтобы реализовать компетентностный подход? Я, как педагог, ничего не хочу и ничего не требую. Сегодня прожил 5 уроков. Вытер с доски схемы, которые заготовил своим воспитанникам-слушателям. Вымыл руки. Закрыл окна, кабинет... ", – добавил Мисан.

Слова учителя поразили сеть. Пользователи написали, что проблема достаточно актуальна. Ведь учителя не должны знать все, а должны завоевать для себя право делать свою работу: готовиться и проводить качественные уроки, внеклассные мероприятия.

"От нас требуют всего!" Крик души украинского учителя поразил сеть

Скриншот комментариев

"От нас требуют всего!" Крик души украинского учителя поразил сеть

Скриншот комментариев

"От нас требуют всего!" Крик души украинского учителя поразил сеть

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая учительница мира обратилась к коллегам и рассказала, как лучше вести себя с детьми.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Школа
Место
Украина
Тег
школа
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