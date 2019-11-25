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Оставили одну в классе: в российской школе девочка провалилась под пол

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В школе №491 Москвы (Россия) десятилетняя ученица Агхо Эстер провалилась под стеклянный пол – она сломала себе руку.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале "Так себе новости". Отмечается, что школьницу оставили одну в классе, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"У класса школы №491, где учится Агхо Эстер, был урок физкультуры, но сама девочка освобождена от урока. Ее оставили в помещении на пятом этаже, где часть пола сделана из армированного стекла", – говорится в сообщении.

Школьница прыгнула на стекло и упала на четвертый этаж. Также сообщается, что девочку госпитализировали с ушибами и переломом руки.

В российской школе девочка провалилась под пол

В российской школе девочка провалилась под пол

ria.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве школьница выпала с 13 этажа.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Москва
Теги
конфликт в школе скандал в школе Новости России
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