Оставили одну в классе: в российской школе девочка провалилась под пол

В школе №491 Москвы (Россия) десятилетняя ученица Агхо Эстер провалилась под стеклянный пол – она сломала себе руку.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале "Так себе новости". Отмечается, что школьницу оставили одну в классе, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"У класса школы №491, где учится Агхо Эстер, был урок физкультуры, но сама девочка освобождена от урока. Ее оставили в помещении на пятом этаже, где часть пола сделана из армированного стекла", – говорится в сообщении.

Школьница прыгнула на стекло и упала на четвертый этаж. Также сообщается, что девочку госпитализировали с ушибами и переломом руки.

В российской школе девочка провалилась под пол ria.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве школьница выпала с 13 этажа.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.