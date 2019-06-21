"Остановить роботов": на что пойдет рекордное пожертвование в истории британских университетов

Американский миллиардер, основатель инвестиционной группы Blackstone Group Стивен Шварцман пожертвовал 150 млн фунтов стерлингов Оксфордскому университету. Об этом недавно сообщила служба ВВС.

Этот вклад является крупнейшим в истории британских университетов. Правительство страны назвало поступок Шварцмана инвестицией в саму Великобританию.

Шварцман объяснил свой поступок желанием "остановить роботов" и напомнить человечеству "что значит быть человеком". "Я думаю, что это один из важнейших вопросов нашего века, ведь искусственный интеллект придет, его действительно не остановить. Это не просто искусственный интеллект, это робототехника и все другие виды инноваций в области компьютерных наук ", - заявил Шварцман в интервью на BBC Radio.

Новый институт на пожертвованные бизнесменом средства будет заниматься изучение этических проблем, связанных с искусственным интеллектом, и разрабатывать решения. Также планируется строительство Центра гуманитарных дисциплин имени Шварцмана, где будут изучать английский язык, историю, философию, богословие, музыку и т.д., создание новых театральных и выставочных площадок.

Напоминаем также, что Шварцман, известный также как доверенное лицо Дональда Трампа, не является выпускником Оксфорда, в отличие от других благотворителей университета.

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