Опять носить тяжелые портфели? Кабмин Зеленского "потерял" электронные учебники

На сайте Института модернизации содержания образования исчезли электронные версии учебников для украинских школьников.

Напомним, в 2017 году Министерство образования и науки во главе с экс-главой ведомства Лилией Гриневич впервые вместе с плановой печатью учебников закупило у издательств электронные версии книг для свободного пользования.

Однако новый Кабмин "потерял" всю наработанную систему. Электронные версии учебников для учеников были разделены в соответствии с учебным предметам. Так их было удобно искать. Но школьникам снова придется носить тяжелые портфели, в которых находятся 3-6 книг и другие мелочи, или слушать замечания от учителей.

Ошибка, которую выбивает, когда на сайте ИМСО заходишь на электронную версию любого учебника Скриншот

Как рассказала OBOZREVATEL школьница 8-го класса одной из столичных школ, которая с сентября 2019 года регулярно заходила на сайт ИМСО, школьные учебники в электронном виде исчезли с ресурса еще в ноябре 2019 года. И уже почти два месяца на проблему школьников никто не обращает внимания.

Журналист OBOZREVATEL заинтересовалась проблемой и написала в декабре 2019 года официальный Facebook-странице ИМСО со страницы простого пользователя их сайта. На вопрос, почему ресурс не работает, 13 декабря сообщили, что продолжаются технические работы, и они приносят извинения за временные неудобства. Однако вот это "временное" уже идет второй месяц.

Переписка в Facebook с официальной страницей ИМСО Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев возмутил школьный учебник по географии, где перепутали города и страны.

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