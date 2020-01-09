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Опять носить тяжелые портфели? Кабмин Зеленского "потерял" электронные учебники

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На сайте Института модернизации содержания образования исчезли электронные версии учебников для украинских школьников.

Напомним, в 2017 году Министерство образования и науки во главе с экс-главой ведомства Лилией Гриневич впервые вместе с плановой печатью учебников закупило у издательств электронные версии книг для свободного пользования.

Однако новый Кабмин "потерял" всю наработанную систему. Электронные версии учебников для учеников были разделены в соответствии с учебным предметам. Так их было удобно искать. Но школьникам снова придется носить тяжелые портфели, в которых находятся 3-6 книг и другие мелочи, или слушать замечания от учителей.

Ошибка, которую выбивает, когда на сайте ИМСО заходишь на электронную версию любого учебника

Ошибка, которую выбивает, когда на сайте ИМСО заходишь на электронную версию любого учебника

Скриншот

Как рассказала OBOZREVATEL школьница 8-го класса одной из столичных школ, которая с сентября 2019 года регулярно заходила на сайт ИМСО, школьные учебники в электронном виде исчезли с ресурса еще в ноябре 2019 года. И уже почти два месяца на проблему школьников никто не обращает внимания.

Журналист OBOZREVATEL заинтересовалась проблемой и написала в декабре 2019 года официальный Facebook-странице ИМСО со страницы простого пользователя их сайта. На вопрос, почему ресурс не работает, 13 декабря сообщили, что продолжаются технические работы, и они приносят извинения за временные неудобства. Однако вот это "временное" уже идет второй месяц.

Переписка в Facebook с официальной страницей ИМСО

Переписка в Facebook с официальной страницей ИМСО

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев возмутил школьный учебник по географии, где перепутали города и страны.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
дети образование книги школа
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