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Опубликованы топ-10 полезных продуктов для школьника

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В рационе школьника должны быть морская рыба, яйца, льняное масло, цельное зерно, овсянка и другие полезные продукты.

Важным источником фосфора является рыба. Фосфорные соединения играют особенно важную роль в деятельности головного мозга, скелетных и сердечных мышц, потовых желез, пишет Наша мама.

Яйца улучшают память. Омлет или вареное яйцо – незаменим завтрак для школьника. А льняное масло влияет на работу головного мозга.

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Глюкоза и клетчатка необходимые для нормального функционирования человеческого мозга. Они содержатся именно в цельном зерне.

Овсянка является основным источником энергии для мозга. В ней содержится цинк, витамин Е и В, которые помогут ребенку реализовать интеллектуальный потенциал.

"Клубника улучшает память, а земляника и ежевика насыщены омегой-3. Бобовые предотвращают нарушения в работе мозга, иммунной системы, сердца и сосудов. Горох и фасоль содержат сложные углеводы, клетчатку и витамины. Их можно есть как дополнение к салату или как гарнир", – говорится в сообщении.

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Важно школьникам употреблять морковь, баклажаны, помидоры и другие овощи, которые положительно влияют на работу мозга. А молоко, йогурт, кефир богаты витамином В – важным компонентом роста мозговой ткани, что положительно влияет на память человека. Также функции мозга улучшает нежирное мясо, содержащее железо и цинк.

питание

питание

Comments.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский возмутило питания детей в одной из киевских школ.

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