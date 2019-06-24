Опубликована инструкция по работе с электронным кабинетом для абитуриентов

Министерство науки и образования опубликовало на своем сайте текстовую и видео инструкцию для поступающих с разъяснением, как работать с кабинетом.

МОН сообщает, что для регистрации нужны: адрес электронной почты, которая будет служить логином для кабинета, пароль, данные сертификата ЗНО и аттестата/свидетельства. При регистрации следует указывать адрес действующей почты, не запрещенной в Украине.

После введения данных на указанный адрес придет письмо с активацией кабинета.

В Министерстве также предупреждают, что абитуриенты должны сами рассчитать свой средний балл документа о полном образовании по 12 балльной шкале. Общий балл состоит из общего арифметического всех оценок в документе. Для того, чтобы не ошибиться при подсчете, можно использовать специальный калькулятор.

Инструкции имеют подробное описание всего, что нужно сделать поступающему в электронном кабинете с подробными объяснениями.

Кроме того, МОН просит обратить внимание, что на их сайте можно ознакомиться с инструкцией вопрос-ответ, требованиями ВУЗов к поступлению и подобной информацией в разделе “Вступна компанія - 2019”.

Электронные кабинеты будут доступны для работы с 1 июля.

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