Стало известно, сколько детей с инвалидностью будут принимать в детсады Украины

Кабинет министров Украины определил, что в одной инклюзивной группе детского сада должно быть не более трех детей с особыми образовательными потребностями.

Как передает УП.Життя, соответствующий порядок опубликован на сайте ведомства и вступил в силу 24 июня 2019 года.

Согласно правилам организации инклюзии в дошколье, в одну группу в садике может ходить не более одного ребенка со сложными нарушениями развития. Двух дошкольников примут в заведение со слепотой, глухотой или с тяжелыми нарушениями речи. Детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, пониженным зрением, слухом, легкими интеллектуальными нарушениями возьмут не больше трех.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, отныне дошкольники с особыми образовательными потребностями имеют еще больше возможностей для социализации в обществе.

"В это изменение государство также предусмотрело финансовую поддержку. В бюджет 2019 года впервые заложили специально средства на инклюзивное образование в дошколле – речь идет о 37,2 млн гривен, которые пойдут на коррекционно-развивальные занятия и оборудование для детей", – заявила Гриневич.

Теперь все руководители учреждений должны подробно ознакомиться с принятым порядком и организовывать работу в соответствии с ним. Ведь есть ситуации, когда ребенка с особыми образовательными потребностями не принимают в детский сад или школу, потому что не хотят создавать условия для инклюзивного обучения.

"Такая ситуация – недопустима. По закону "Об образовании" руководитель учреждения обязан создать инклюзивную группу или класс и соответствующие условия даже для одного ребенка", – объяснила министр.

Чтобы ребенка с особыми образовательными потребностями зачислили в садик, нужно обратиться родителям в заведение с заявлением и заключением инклюзивного ресурсного центра (ИРЦ).

Детский сад взгляд

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты и не смогли дать однозначный ответ на вопрос, во сколько лет отдавать ребенка в школу.

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