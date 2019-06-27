Определен лучший возраст для изучения второго языка

Если вы хотите выучить иностранный язык, следует ли вам начинать как можно раньше , чтобы полностью овладеть им? По общему мнению, детям легче, чем взрослым выучить языки, потому что детство является "критическим периодом" для изучения языка, сообщает интернет-издание The Independent.

Новое исследование с использованием мозгового сканирования и инновационных статистических методов предполагает, что наша способность изучать язык постепенно уменьшается в течение нашей жизни.

Знакомая многим мантра о том, что дети погружаются в язык “впитывая его, как губка”, а взрослые, по-видимому, этого не делают, сама по себе не является доказательством существования критического периода для изучения языка. Но детям легче и важнее быстро освоить язык, который они слышат, когда говорят вокруг них, сообщает издание.

В дополнение к этому преимуществу для младших школьников есть одно заметное качественное различие: даже очень хорошо владеющие языком ученики старших классов отличаются от младших учеников, когда речь идет о правильном и последовательном использовании базовой грамматики.

Как говорит издание, есть много причин почему дети быстрее учат языки. Дети могут тратить больше времени и усилий на обучение, чем взрослые, у которых много конкурирующих занятий. Мотивация для детей гораздо лучше работает, а привычки произношения и грамматики их родного языка менее глубоко укоренились, следовательно, их легче преодолеть. К тому же обучение становится сложнее с возрастом.

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