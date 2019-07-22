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Опередили Японию: юные украинцы получили награды на международной олимпиаде

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Украинские школьники на 60-ой Международной математической олимпиаде (International Mathematical Olympiad) в городе Бат (Великобритания) заняли 11 место и завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.

Как пишет Институт модернизации содержания образования, в соревнованиях приняли участие команды из 116 стран мира.

Победителями в команде Украины стали:

  • Федор Юдин, ученик 10 класса лицея № 208 г. Киева, победитель ІМО – 2018 (золото), 2019 (золото)

  • Александр Войтович, ученик 11 класса КЗ "ХФМЛ № 27" (серебро)

  • Вадим Коваль, ученик 11 класса Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (серебро)

  • Владимир Фединяк, ученик 11 класса Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете имени Ивана Франко (серебро)

  • Марко Хасин, ученик 10 класса Русановского лицея г. Киева (серебро)

  • Олесь Голембовской, ученик 11 класса Ужгородской общеобразовательной специализированной школы-интерната с углубленным изучением отдельных предметов Закарпатского областного совета (бронза).

Как написал на Facebook-странице Петр Чернышев, експрезидент компании "Киевстар", на олимпиаде Украина опередила Японию, которая заняла 13 место.

"Набрав одинаковое количество баллов, первое и второе места разделили команды Китая и Америки. Третье место заняла команда Южной Кореи. А четвёртое – Северной Кореи. Еще несколько фактов – в восьми первых командах нет ни одной девочки. Только мальчики. Грустно", – отметил Чернышев .

команда Украины

команда Украины

imzo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, школьник-вундеркинд из Киева установил рекорд Украины.

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Место
Украина
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