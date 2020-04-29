Учительница онлайн-школы надела на голову кастрюлю, рассказывая о Майдане: момент попал на видео
На уроке истории для украинских пятиклассников учительница проекта "Всеукраинская школа-онлайн" надела на голову кастрюлю, рассказывая о событиях Революции Достоинства.
Видео с таким эпизодом появилось на официальном YouTube-канале Министерства образования и науки Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, педагог водрузила емкость себе на голову, заявив, что подобная посуда якобы стала одним из главных символов Евромайдана.
"Кто бы мог подумать, что обычная кухонная утварь станет символом сопротивления и непокорности. Вряд ли такая защита могла защитить от резиновой пули или дубинки. Но народ показал твердость духа и непреклонность в своем решении идти до конца", – сказала учительница.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети поднялась волна возмущения из-за появления в телевизионном онлайн-уроке химии для школьников народного депутата от "Слуги народа", бывшего шоумена Александра Скичко.
Напомним, что онлайн-уроки для украинских школьников уже успели снискать себе скандальную славу из-за постоянных грубых ошибок в них.
Так, недавно учитель допустила ошибку на онлайн-уроке математики для пятиклассников. Педагог из "Всеукраинской школы онлайн" неверно решила задачу, вычитая числа.
А учитель географии в эфире "Школы онлайн" спутала названия океанов вокруг Австралии.
Кроме того, учитель истории, рассказывая о российском царе Николае І, назвала его Николаем ІІ.
На уроке для 11-го класса 33-го президента США Гарри Трумэна назвали "Турменом".
На еще одном уроке истории учительница назвала Ливонскую войну 1558-1583 годов Ливанской, а Московское царство – Россией, которой тогда не существовало.
Оказалось, что видеоуроки для украинских школьников в рамках проекта "Всеукраинская школа-онлайн" производят сотрудники отечественных ТВ-медиа и продакшн-студий, включая "Квартал 95", "Мамахохотала" и Patriot.