Учительница онлайн-школы надела на голову кастрюлю, рассказывая о Майдане: момент попал на видео

Виктория Довгань Онлайн уроки 16:06, 29.04.2020 Обновлено: 16:51, 29.04.2020

На уроке истории для украинских пятиклассников учительница проекта "Всеукраинская школа-онлайн" надела на голову кастрюлю, рассказывая о событиях Революции Достоинства.

Видео с таким эпизодом появилось на официальном YouTube-канале Министерства образования и науки Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Учительница надела на голову кастрюлю во время урока про Майдан
Скриншот видео

В частности, педагог водрузила емкость себе на голову, заявив, что подобная посуда якобы стала одним из главных символов Евромайдана.

"Кто бы мог подумать, что обычная кухонная утварь станет символом сопротивления и непокорности. Вряд ли такая защита могла защитить от резиновой пули или дубинки. Но народ показал твердость духа и непреклонность в своем решении идти до конца", – сказала учительница.

Учительница назвала кастрюли главным символом Майдана
Скриншот видео
Учительница назвала кастрюли главным символом Майдана
Скриншот видео

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