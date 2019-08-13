"Они там совсем больные!" Украинцев возмутили рекомендации учителям

В сети пользователей возмутили методические рекомендации, выданные украинским учителям на новый учебный год. Они выразили свое удивление, ведь некоторые рекомендации не связаны с предметами.

Украинец Владимир Завгородний на Facebook-странице опубликовал несколько выдержек из физики, где школьникам предлагается рассказывать о правах человека, а не о привычных определениях этой науки, пишет Апостроф (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Например, на уроке, посвященном диффузии, учителям рекомендовано донести до учеников основные аспекты темы о гендерной дискриминации в обществе", – говорится в сообщении.

рекомендации учителям апостроф

рекомендации учителям апостроф

рекомендации учителям апостроф

рекомендации учителям апостроф

В комментариях пользователи соцсети также выразили свое недовольство.

"Может перепутали и не в тот предмет вписали. Люди сейчас неграмотны,

Они там совсем больные...

Не только в физике такие странные рекомендации," – делятся пользователи.

Комментарии под сообщением апостроф

Комментарии под сообщением апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать учителю.

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