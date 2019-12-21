"Она некрещеная!" В России одноклассники затравили школьницу из-за религии

В Челябинске (Россия) школьники затравили некрещеную ученицу во время урока, посвященному толерантному отношению к сторонникам различных религий.

Как рассказала мать школьницы, с ней отказались играть одноклассники, а лучший друг заявил, что боится заболеть, если прикоснется к ней, пишет "Комсомольская правда".

"Сначала учительница попросила поднять руки тех, кто крещен. Затем тех, кто не крещен. Подняла руку только одна девочка. Учительница объяснила, что уважать надо всех, но дети проигнорировали ее слова", – говорится в сообщении.

По словам мать школьницы, такая ситуация напомнила ей советские времена. Ведь когда-то обнаруживали людей, которые крещены, а теперь наоборот.

В России одноклассники затравили школьницу через религию Styler

Как сообщал OBOZREVATEL, в России учительница устроила школьникам "инквизицию".

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