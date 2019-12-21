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"Она некрещеная!" В России одноклассники затравили школьницу из-за религии

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В Челябинске (Россия) школьники затравили некрещеную ученицу во время урока, посвященному толерантному отношению к сторонникам различных религий.

Как рассказала мать школьницы, с ней отказались играть одноклассники, а лучший друг заявил, что боится заболеть, если прикоснется к ней, пишет "Комсомольская правда".

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"Сначала учительница попросила поднять руки тех, кто крещен. Затем тех, кто не крещен. Подняла руку только одна девочка. Учительница объяснила, что уважать надо всех, но дети проигнорировали ее слова", – говорится в сообщении.

По словам мать школьницы, такая ситуация напомнила ей советские времена. Ведь когда-то обнаруживали людей, которые крещены, а теперь наоборот.

В России одноклассники затравили школьницу через религию

В России одноклассники затравили школьницу через религию

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России учительница устроила школьникам "инквизицию".

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Челябинск
Теги
конфликт в школе скандал в школе буллинг Новости России религия
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