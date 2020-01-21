"Он лох": в России толпа школьников избила мальчика. Видео

В Ивделе Свердловской области (Россия) ученики 5 класса жестоко избили своего одноклассника с врожденной болезнью гиперактивности.

Видео инцидента опубликовали в соцсети. На кадрах видно, как мальчик лежит в снегу без движения, в группу подбегает учительница и разгоняет обидчиков, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "Вечерние ведомости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На вопрос, почему школьники избили мальчика, ответ был: "Он лох".

"Я понимаю, он не лучший ученик нашей школы, но он не заслужил того, что они сделали! Я не наговариваю только на пятый класс, там были и старше. Я понимаю, он иногда сам провоцирует. Но он точно такого не заслужил", – отметил один из учеников школы.

В Ивделе толпа школьников избил мальчика. видео

Отмечается, что по данному факту следователи уже начали проводить проверку школы, где учится мальчик, и его семью.

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