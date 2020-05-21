Олег Вещий: захват Киева, походы на Византию и смерть

Олег Вещий – князь новгородский с 879 года и великий князь киевский с 882 года. Имел варяжское происхождение. Он был родственником или соратником князя Рюрика и регентом (временно исполнял обязанности) княжича Игоря.

Олег отличился в истории авторитетом и умелым введением военной и политической системы:

он вместе с варяжским войском завоевал город Киев, убив местных правителей Аскольда и Дира;

объединил вокруг Киева множество славянских племен;

первый в истории совершил поход на Царьград.

Не менее интересными историческими фигурами были легендарные киевские князья Аскольд и Дир. Чтобы узнать больше об их княжение, читайте учебник по истории Украины 7 класс О.В. Гисема.

Биография Олега Вещего

Есть несколько версий происхождения князя Олега. Согласно летописи "Повесть временных лет", Олег был племянником легендарного ладожского князя Рюрика. Историк В.Н. Татищев со ссылкой на Иоакимивський летопись отметил, что Олег мог быть братом жены Рюрика Ефанды. Вероятно, что с помощью брака князь вступил в союз с Рюриком.

Когда в 879 году умер Рюрик, Олег стал править в Новгороде как регент его малолетнего сына Игоря. Однако, как известно, Игорь пришел к власти только после смерти Олега – в 33 года, а не после совершеннолетия. Можно сделать вывод, что Олег фактически узурпировал власть.

В начале своего правления Олег занялся внутренней политикой. Он захватил Смоленск и Любеч, обложил данью полян, северян, радимичей и древлян. Тогда князь потребовал завладеть главными позициями одного из основных водных торговых путей Средневековья – "путь из варяг в греки". Этот путь связывал север с югом, проходил через два моря и три реки. Купцы преодолевали этот путь за месяц, однако возвращались домой с драгоценностями, пряностями и другими продуктами, которых не было в Киевской Руси.

Ключевые пункты этого пути были в подчинение города Киева. Поэтому в 882 году Олег взял Киев и обманом убил киевских князей Аскольда и Дира. Взяв Киев, Олег провозгласил знаменитую фразу: "Да будет это мать городам русским", означавшее что отныне столицей Руси будет Киев. Расположение этого города показалось Олегу очень удобным, поэтому он перебрался сюда жить и установил для Новгорода ежегодную дань в 300 гривен.

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Почему Олег получил прозвище "Вещий"?

В древнерусском языке это трактовали, как "мудрый". Олег вел успешно политические и военные дела, совершил много подвигов, поэтому и получил большой авторитет среди славянских племен. Однако в других источниках трактуют это прозвище как сравнение с языческими колдунами, волхвами.

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Походы Олега Вещего на Византию

Олег больше известен своими успешными походами на Константинополь (Византия) – в 907 и 911 годах.

В 907 году Олег снарядил 2000 ладей по 40 воинов в каждой и отправился в поход на Константинополь. Византийский император Лев VI Философ приказал закрыть ворота города и загородить цепями гавань. Однако Олег поставил корабли на колеса и взял город в осаду по суше.

"И сказал Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу".

Византийцы сдались и решили откупиться дарами и торговым договором о беспошлинной торговле Руси в Византии. Тогда город также уплатил по 24 гривны за каждую лодию. В знак своей победы Олег прибил щит на ворота Константинополя.

В 911 году князь вернулся в Константинополь с дипломатической миссией. Олег снова угрожал византийцам походом, выторговав 48 тысяч гривен золотом и новые выгодные условия торгового договора: византийцы обязались обеспечивать их корабли всем необходимым при возвращении на Русь; определены наказания за нарушение греков или русичей; установлено выкуп невольников.

Также тогда договорились взаимно помогать кораблям, терпящим бедствие у берегов одной из стран: "Когда большая буря выбросит лодию на чужую землю, а найдется там кто от Руси, то должен спасать лодию с грузом и отправить ее к греческой земли и провести ее через всякое опасное место вплоть дойдет в место безопасное. Когда такая ладья от бури или через мель не может добраться до своего места, мы, Русь, поможем гребцам этой ладьи и доставит их здоровых с покупкой – если это случится около греческой земли. Как такое приключение случится с ладьей русской – проведем ее в русскую землю ".

Таким образом были заложены основы древнерусского морского и торгового права. Следует заметить, что в договоре Олег именуется "великим князем русским". А о походах других князей вы сможете прочитать в учебнике по истории Украины 7 класс В.С. Власова.

Поход на Византию snob.ru

Восточные походы Олега Вещего

После удачных походов на Византию Олег пытался расширить свое влияние и на другие земли. Первый морской поход князя на Каспийское побережье зафиксирован в 909-910 гг., также он ходил в 912 году на Закавказье.

Хазарии не понравилось то, что Олег подчинил к себе радимичей и северян и вел активную южную политику. Хазария контролировала каспийскую торговлю и выходы к арабскому серебру. Поэтому отдельные воины-викинги Олега нашли прямые пути на Каспий в обход Хазарии, что оказалось успешным решением. Русичи захватили несколько городов, но объединенные войска наместника Табаристана Абуль-Аббаса и начальника города Сари разбили дружину Олега, а часть воинов поработили.

В следующем году Олег снова отправился в поход на Каспий. Его войско во второй раз потерпело неудачу, поэтому в дальнейшем направление военно-политической деятельности перенесли на юг.

Если вы не уверены, в совершенстве ли знаете этот материал, то проверьте себя с помощью раздела "ГДЗ и решебники по истории Украины 7 класс".

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Смерть Олега Вещего

По данным "Повести временных лет", Олег погиб в 912 году. Однако обстоятельства его смерти довольно противоречивые. Вероятнее всего легенда о смерти от змеиного укуса. Волхвы предсказали князю, что он умрет от своего коня. Олег расстроился таким известием и приказал отвести своего любимца в стойло, кормить его и больше никогда не подводить к князю.

Прошло несколько лет, Олег после успешного похода на Византию узнал, что его любимый конь умер. Князь подумал, что волхвы его обманули и попросил конюха, чтобы тот отвел его на могилу коня. "И от этих костей смерть мне принять?" – спрашивал Олег, встав одной ногой на череп. Когда он это сказал, из черепа выползла ядовитая змея и укусила князя за ногу. Через три дня Олег умер, и его похоронили на горе Щекавица.

Смерть от собственного коня могла быть мотивом возмездия. Так Игорь мог поступить за то, что Олег долго не допускал его к управлению государством. Поэтому к сыну Рюрика могли подключиться и волхвы, для которых принятие Олегом христианства грозило полной потерей позиций в обществе.

И все же после смерти Олега Киевской Русью стал править Игорь. Подробнее о его княжение вы можете прочитать в любом учебном пособии в разделе "Учебники по истории Украины за 7 класс".

Олег Вещий у костей лошади lvivmedievalclub

Образ Олега Вещего в книгах

Образ Вещего Олега неоднократно привлекал художников и поэтов. Произведения искусства посвящали ему такие выдающиеся творцы:

драма А. Д. Львова в 5 действиях "Князь Олег Вещий":

стихотворение А. С. Пушкина "Песнь о вещем Олеге";

поэма К. Ф. Рылеева "Думы";

роман Б. Л. Васильева "Вещий Олег".

В народе Олег прославился не только как великий полководец, но и как волшебник, который мог обернуться "и зверем, и птицей, и насекомым". С течением времени по образу сказочного чудотворца почти исчез настоящий, правдивый образ князя, который княжил в Киеве.

Восточные походы были воспеты в былине о походе Вольги Святославича на Индийское царство. Очевидно, что прообразом былинного Вольги является Олег. Вольга так же является киевским князем, он обладает уникальными талантами – летает птичкой, бежит волком, несется горностаем, поэтому всегда побеждает врага.

Интересно изучать историю Украины? Вы можете узнать и о других исторических этапах не только читая, но и просматривая онлайн уроки за 7 класс по истории Украины.

Князь Олег Вещий vostokolyub.info

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