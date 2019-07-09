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"Односельчане отговаривали": волынские школьники устроили необычный выпускной

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Одиннадцатиклассники из села Тоболов (Волынская область) вместо традиционного празднования выпускного выбрали отдых в Египте.

Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, в классе всего девять учеников. Такое решение школьники приняли единогласно еще год назад, ведь большинство за границей еще не были. Однако в селе от такой затеи их всячески отговаривали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очень многие говорили, что за границу поехать можно в любой момент, а выпускной лишь раз. Но у нас также был выпускной. Только не в Украине", – сказала выпускница Карина Соловьянчик.

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В Египте одноклассники катались на квадроциклах, съезжали с водных горок. Девушки много фотографировались, а парни приучали местных жителей к спорту.

Родители подсчитали, что на празднование и одежду на одного человека нужно потратить как минимум двенадцать тысяч гривен. Египет обошелся в такую же сумму, но отдых длился семь дней. Дети только жалеют, что отправиться с ними не удалось любимой учительнице, которая тоже за границей до сих пор не была.

Волынские школьники

Волынские школьники

Скриншот видео

"Я всегда воспринимаю то, что они хотят. Мне тоже нравится их желания", – отметила учительница Светлана Кратик.

Выпускники планируют продолжить совместные поездки и следующим летом хотят вместе устроить новое путешествие.

Волынские школьники отпраздновали выпускной за рубежом

Волынские школьники отпраздновали выпускной за рубежом

Скриншот

Волынские школьники в Египте

Волынские школьники в Египте

Скриншот видео

Волынские школьники в Египте

Волынские школьники в Египте

Скриншот видео

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Тема
Школа
Место
УкраинаЛуцк
Теги
школапраздник
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