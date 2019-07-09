"Односельчане отговаривали": волынские школьники устроили необычный выпускной

Одиннадцатиклассники из села Тоболов (Волынская область) вместо традиционного празднования выпускного выбрали отдых в Египте.

Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, в классе всего девять учеников. Такое решение школьники приняли единогласно еще год назад, ведь большинство за границей еще не были. Однако в селе от такой затеи их всячески отговаривали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очень многие говорили, что за границу поехать можно в любой момент, а выпускной лишь раз. Но у нас также был выпускной. Только не в Украине", – сказала выпускница Карина Соловьянчик.

В Египте одноклассники катались на квадроциклах, съезжали с водных горок. Девушки много фотографировались, а парни приучали местных жителей к спорту.

Родители подсчитали, что на празднование и одежду на одного человека нужно потратить как минимум двенадцать тысяч гривен. Египет обошелся в такую же сумму, но отдых длился семь дней. Дети только жалеют, что отправиться с ними не удалось любимой учительнице, которая тоже за границей до сих пор не была.

Волынские школьники Скриншот видео

"Я всегда воспринимаю то, что они хотят. Мне тоже нравится их желания", – отметила учительница Светлана Кратик.

Выпускники планируют продолжить совместные поездки и следующим летом хотят вместе устроить новое путешествие.

Волынские школьники отпраздновали выпускной за рубежом Скриншот

Волынские школьники в Египте Скриншот видео

Волынские школьники в Египте Скриншот видео

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