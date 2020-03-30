Одинокого мальчика с аутизмом поддержал весь мир в день рождения. Фото и его история

Девятилетний Дилан Джеймс из Англии, у которого диагностирован аутизм и отсутствует слух, из-за карантина остался в день рождения совсем один. Люди со всего мира поддержали мальчика и поздравили с праздником.

Как рассказала его мама Наташа Джеймс, Дилан не мог понять, почему ему нельзя выходить на улицу. Мальчик больше года не посещал школу из-за лечения и карантина. Поэтому женщина решила попросить у Facebook пользователей поздравить сына, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пользователи соцсети быстро откликнулись на просьбу мамы Дилана. Вскоре мальчик получил более 700 поздравительных открыток со всего мира. Большую часть дня школьник провел за чтением поздравлений.

Дилан Джеймс The Sun

"Реакция незнакомцев была потрясающей. Мы будем вечно благодарны людям за доброту, которую они проявили к моему маленькому мальчику", – отметила Наташа Джеймс.

Открытки и подарки пришли из таких далеких стран, как Австралия и США. Мама Дилана отметила, что таким образом сыну будет проще перенести карантин. Ведь он очень расстроен из-за того, что вынужден сидеть дома.

Мать Наташа Джеймс с сыном Диланом The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, школьник-карлик из Австралии хотел убить себя из-за травли, его поддержал весь мир.

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