В Министерстве образования заявили, что до 2024 года очередь в детские сады ликвидируют, а в течение 2020 года создадут еще 100 учреждений дошкольного образования по всей Украине.

Как рассказала заместитель министра образования Любомира Мандзий, ни в одном регионе Украины нет стопроцентного охвата детей в возрасте от 3 до 5 лет дошкольным образованием, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Укрінформ.

"К концу 2020 года мы хотим создать еще 100 новых дошкольных учреждений. Сейчас области подают перечень заведений, которые они считают для себя приоритетными", – сказала Мандзий.

По ее словам, Министерство будет рассматривать различные формы предоставления дошкольного образования – частные детсады, увеличение количества групп короткого пребывания, создание дошкольных учреждений на базе учебных заведений, центров раннего развития и тому подобное.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы изменить финансирование, оплату труда педагогических работников, имеем соответствующее поручение правительства. Думаю, что эту ситуацию до конца 2020 года мы решим", – добавила заместитель.

Очереди в детсады исчезнут! В Минобразования назвали дату Depo.Киив – Депо

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье забили тревогу из-за ужасных условий в детском саду.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся