Обязательный английский и повышение зарплат: топ-10 важных новостей в образовании Украины

На прошлой неделе, с 8 по 14 июля, в Украине было принято ряд важных решений в области образования и науки: повышение зарплат для педагогов, светоотражающие жилеты для школьников и прочее.

Одно из изменений, которое вступит в силу с января 2020 года – увеличение заработной платы для всех педагогов от 20 до 70%. В Законе "Об образовании" указано, что к 2023 году самый маленький должностной оклад педагогов должен вырасти до 4 прожиточных минимумов, пишет Освіторія.

Тарифные разряды отменили и ввели групы и подгруппы. Предусмотрено 3 основные категории:

Категория педработники имеет 7 подгрупп;

Категория научно-педагогические работники – 5 подгрупп;

Научные работники – 4 подгруппы.

Следующее важное решение – воспитателям детсадов увеличили отпуск. Уже с 1 января 2020 года они будут отдыхать 56 календарных дней, как и все другие педагоги. Ранее отпуск составлял 42 календарных дней. Такое увеличение продолжительности отдыха было давним требованием образовательных профсоюзов.

Также правительство определило порядок, как открыть инклюзивную группу в вузе или учреждении профобразования.

"В этом году на поддержку лиц с особыми образовательными потребностями в учреждениях профобразования в госбюджете впервые было предусмотрено 24,8 млн гривен. Для открытия инклюзивной группы в вузе или профтеха человеку с особыми образовательными потребностями или его родителям нужно обратиться в учреждение с соответствующим заявлением", – говорится в сообщении.

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Правительство одобрило с доработкой законопроект "О профессиональном (профессионально-техническое) образовании". В нем заложены три ключевые изменения – "перезагрузка" содержания, передача управления на места и больше возможностей для сотрудничества с бизнесом.

Одно из важных решений – образовательные программы украинских вузов смогут аккредитовать авторитетные иностранные агентства. Студентам будут выдавать диплом государственного образца.

Относительно области науки, украинцы смогут объединяться в государственные ключевые лаборатории, чтобы искать решение больших общих проблем. Для исследований инициаторы смогут привлекать средства из разных источников – от государства, бизнеса, международных организаций.

Новости Знание английского языка станет обязательным условием поступления в вузы Украины

В 2019 году государство впервые предусмотрело средства для базового финансирования исследований в университетах – на это выделили 100 млн гривен.

"Средства с 1 сентября будут предоставлять по результатам государственной аттестации, которая будет оценивать отдельные научные направления университета. Учитывать кадровый состав, средства, потраченные вузом на оборудование, количество статей и научных изданий в "Scopus" и/или "Web of Science" и т.п.", – говорится в сообщении.

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Также Кабмин утвердил 54 научно-технические разработки, которые будут выполняться в 2019-2020 годах за средства госбюджета. Будут финансироваться такие направления, как энергетика и энергоэффективность, ИКТ, науки о жизни, новые вещества и материалы, рациональное природопользование.

Следующее изменение – правительство одобрило Стратегию развития сферы инновационной деятельности до 2030 года. Документ предусматривает развитие инновационной инфраструктуры, предоставление новых механизмов преобразования креативных идей на продукты и услуги и тому подобное.

С 1 сентября в Украине вводят правило для детей 1-4-х классов носить в темное время суток специальные светоотражающие жилеты. Такое решение принято для того, чтобы быть заметными для водителей и участников дорожного движения. Образец специальной одежды уже подготовили.

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Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны самые популярные вузы Украины в рамках вступительной кампании-2019.

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