"Обвиняют в ЛГБТ-пропаганде": в школе на Львовщине разгорелся скандал

Школу в селе Жовтанцы (Львовская область) разрисовали в цвета радуги, однако пользователи соцсети увидели в этом намек на ЛГБТ-сообщество.
Руководство заведения вместе с родителями использовали в оформлении коридора 7 цветов и решили поделиться обновлением в соцсети Facebook. На такие изменения получили как положительные, так и отрицательные комментарии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Школу на Львовщине раскрасили в цвета радуги
Скриншот
Школу на Львовщине раскрасили в цвета радуги
Комментарии под постом
Департамент образования и науки Львовской облгосадминистрации на Facebook-странице официально заявил, что создание и оформление образовательной среды – это право исключительно учебного заведения.
"Закон Украины "Об образовании" не дает и не делает никаких ограничений по этому вопросу. Департамент не видит в этом никаких "намеков" на пропаганду ЛГБТ-сообщества в школе. В дизайне использовано 7 цветов. Это четко указывает на то, что за основу взято естественное явление – радугу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что школа еще в 2018 году использовала цвета радуги при обновлении фасада здания.
Жовтанецький опорный ЗЗСО
Департамент образования и науки ЛОГА Официальная страница
Жовтанецький опорный ЗЗСО
четвертая студия
Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Тернополя разгорелся громкий скандал из-за того, что родителей заставляют платить деньги за художественное образование.
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