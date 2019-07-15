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"Обвиняют в ЛГБТ-пропаганде": в школе на Львовщине разгорелся скандал

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Школу в селе Жовтанцы (Львовская область) разрисовали в цвета радуги, однако пользователи соцсети увидели в этом намек на ЛГБТ-сообщество.

Руководство заведения вместе с родителями использовали в оформлении коридора 7 цветов и решили поделиться обновлением в соцсети Facebook. На такие изменения получили как положительные, так и отрицательные комментарии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Школу на Львовщине раскрасили в цвета радуги

Школу на Львовщине раскрасили в цвета радуги

Скриншот

Школу на Львовщине раскрасили в цвета радуги

Школу на Львовщине раскрасили в цвета радуги

Комментарии под постом

Департамент образования и науки Львовской облгосадминистрации на Facebook-странице официально заявил, что создание и оформление образовательной среды – это право исключительно учебного заведения.

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"Закон Украины "Об образовании" не дает и не делает никаких ограничений по этому вопросу. Департамент не видит в этом никаких "намеков" на пропаганду ЛГБТ-сообщества в школе. В дизайне использовано 7 цветов. Это четко указывает на то, что за основу взято естественное явление – радугу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что школа еще в 2018 году использовала цвета радуги при обновлении фасада здания.

Жовтанецький опорный ЗЗСО

Жовтанецький опорный ЗЗСО

Департамент образования и науки ЛОГА Официальная страница

Жовтанецький опорный ЗЗСО

Жовтанецький опорный ЗЗСО

четвертая студия

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Тернополя разгорелся громкий скандал из-за того, что родителей заставляют платить деньги за художественное образование.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Львов
Теги
школа скандал в школе ЛГБТ
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