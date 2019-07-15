"Обвиняют в ЛГБТ-пропаганде": в школе на Львовщине разгорелся скандал

Школу в селе Жовтанцы (Львовская область) разрисовали в цвета радуги, однако пользователи соцсети увидели в этом намек на ЛГБТ-сообщество.

Руководство заведения вместе с родителями использовали в оформлении коридора 7 цветов и решили поделиться обновлением в соцсети Facebook. На такие изменения получили как положительные, так и отрицательные комментарии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Школу на Львовщине раскрасили в цвета радуги Скриншот

Школу на Львовщине раскрасили в цвета радуги Комментарии под постом

Департамент образования и науки Львовской облгосадминистрации на Facebook-странице официально заявил, что создание и оформление образовательной среды – это право исключительно учебного заведения.

"Закон Украины "Об образовании" не дает и не делает никаких ограничений по этому вопросу. Департамент не видит в этом никаких "намеков" на пропаганду ЛГБТ-сообщества в школе. В дизайне использовано 7 цветов. Это четко указывает на то, что за основу взято естественное явление – радугу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что школа еще в 2018 году использовала цвета радуги при обновлении фасада здания.

Жовтанецький опорный ЗЗСО Департамент образования и науки ЛОГА Официальная страница

Жовтанецький опорный ЗЗСО четвертая студия

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Тернополя разгорелся громкий скандал из-за того, что родителей заставляют платить деньги за художественное образование.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!