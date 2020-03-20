Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Обучение в школах перенесут на лето: Минобразования развеяло интернет-фейк

1.1т
Читать материал на украинском

В соцсетях родители начали распространять фейк, что обучение в школах из-за карантина перенесут на лето. Однако в Министерстве образования пояснили, что пока никто не собирается переносить окончания учебного года.

Об этом сообщила заместитель и.о. министра образования Любомира Мандзий на Facebook-странице ведомства во время онлайн-трансляции, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Как рассказали в Facebook-группе "По той бік новин", в школьные чаты в Viber родители начали присылать якобы постановление Кабинета министров, где написано, что учебный процесс перенесен с 12 марта по 29 мая на июнь-июль 2020 года. Хотя на официальном сайте правительства ничего об этом не было сказано.

Фейк о переносе обучение на лето

Фейк о переносе обучение на лето

Facebook По ту сторону новостей

Обучение в школах перенесут на лето: МОН развеяло интернет-фейк

Скриншот

"Я на сегодняшний день не могу вам ответить о продлении сроков карантина. Это решение, безусловно, будет приниматься на высшем правительственном уровне. Если карантин закончится 3 апреля – то точно не будут смещены графики окончания учебного года", – добавила Мандзий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН ответили на важные вопросы учителей о карантине.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Карантин в Украине Школа
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины школа дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Моя Школа