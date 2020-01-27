Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что больше всего учителя в Украине жалуются на несправедливое распределение часов, на давление со стороны руководства и на лишение академической свободы.

Как рассказал педагог в интервью DT.ua, часто руководство дает мало часов для заработка или, наоборот, заставляет соглашаться на большую нагрузку, на задержку с начислением зарплаты.

"Жалобы могут касаться преследования со стороны администрации, несправедливого оценивания учительского труда, ограничения академической автономии учителя", – отметил Горбачев.

По его словам, бывает, что директор делает замечания учителю за постоянные опоздания на уроки, требует начинать урок вовремя, по расписанию. Такая ситуация не является давлением, просто руководитель требует от учителя надлежащего выполнения своих обязанностей.

Также учителя жалуются на лишение академической свободы. Недавно случилась ситуация, когда директор объявил педагогу выговор, потому что у него календарное планирование не соответствует записям в журнале. Но это не может быть основанием для выговора. Поэтому, по мнению Горбачева, следует заняться разработкой подзаконных актов, нормативной базы, которые будут гарантировать право учителя на академическую свободу.

Образовательный омбудсмен назвал основные проблемы учителей в Украине Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, почему телефоны в школе стали инструментом буллинга учителей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!