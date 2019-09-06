Образовательный комитет ВР пересмотрит важный законопроект: что известно

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций пересмотрит правки парламента 8-го созыва к законопроекту о полном общем среднем образовании.

Как рассказал председатель образовательного комитета Сергей Бабак, теперь документ зарегистрирован в базе Верховной Рады под новым номером – № 0901 от 29 августа 2019 года, пишет Укрінформ.

"Это законопроект, который мы не можем не рассматривать. Мы берем за основу то, что прошло первое чтение, без учета поправок, и все правки отдельные, которые были представлены в прошлом созыве. Теперь есть две недели, чтобы депутаты нового созыва подали свои правки, и у нас будет два комплекта: из прошлого созыва и нового, девятого. После этого вместе с рабочей группой мы будем садиться и проходить по каждой правке", – сообщил Бабак.

Напомним, законопроектом предлагается введение педагогической интернатуры для молодых учителей; система доплат за заведование кабинетами информатики, ресурсными комнатами, спортивными залами; педагогическая свобода учителей: возможность формировать собственную программу на основе Государственного стандарта, разрабатывать собственную систему оценки и мотивации учащихся, повышать квалификацию по собственному выбору за счет государства.

Кроме того, законопроектом предлагается совершенствование системы выборов директоров школ, большая финансовая автономия школ.

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