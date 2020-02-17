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Зарплаты учителям: Гриневич рассказала, куда пойдут 2,2 млрд грн от Кабмина

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Кабинет министров Украины направил дополнительно 2,2 млрд грн на выплаты зарплаты учителям, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Однако оклад педагогов в связи с этим не изменится, объяснила бывший министр образования Украины (2016-2019 гг) Лилия Гриневич в эфире ObozTV.

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"Зарплата учителей состоит из средств, которые выделяются из государственного бюджета – это называется образовательная субвенция – и средств местных бюджетов", – напомнила она.

"Раньше образовательная субвенция рассчитывалась по формуле, когда брались данные о количестве учеников с прошлого года. Сейчас увеличивается количество учеников в наших школах, особенно в крупных городах. Таким образом, если мы берем данные не прошлого года, а этого года, то получается, что государственная субвенция становится больше", – рассказала Гриневич.

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По ее словам, именно эта разница (за счет того, что добавились новые ученики в сравнении с прошлым учебным годом) и составляет чуть более 2 млрд грн.

"Таким образом, местные бюджеты получат от государства субвенцию и получат возможность докладывать меньше собственных средств на зарплату учителей. А сама оплата труда учителей вообще не изменится от этого", – подчеркнула экс-министр.

При этом Гриневич выразила надежду, что высвобожденные средства местных бюджетов пойдут на премирование педагогов и соответствующие надбавки, а не на другие цели.

Кабмин выделил местным бюджетам 2,2 млрд грн на надбавки учителям

Кабмин выделил местным бюджетам 2,2 млрд грн на надбавки учителям

mon.gov.ua

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Ранее действующий министр образования Анна Новосад также уточнила, что выделенные 2,2 млрд грн предназначены для премий.

"Деньги, которые мы сейчас "докинули" на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты. Однако они позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии", – сказала Новосад.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Школа Зарплаты в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины зарплата
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