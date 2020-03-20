Образовательная изоляция: как выживают школы на карантине?

Когда в Украине в последний раз был общегосударственный карантин? Мы переживали эпидеми. свиного гриппа 2009 года. Тогда школы на три недели остановили свою работу, а ученики отдыхали дома. Но сейчас ситуация другая – скоро ЗНО, в январе некоторые школы уже закрывались на сезонный карантин и что делать ученикам и учителям? Проект Прошколу попытался разобраться, как работают учителя и школы в условиях общегосударственного карантина во время эпидемии коронавируса.

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА И ПОЧЕМУ ЭТО НЕЗАКОННО

В бесплатную консультацию учителей Прошколу начали поступать запросы педагогов о принудительных отпусках. Каждый третий учитель спрашивал, может ли школа отправить преподавателей в отпуск за свой счет или за счет летних каникул?

Ситуация в стране заставила руководителей школ идти на хитрости и искать способы сохранить бюджеты. Но это незаконно. Во время карантина учителя должны получать зарплату так же, как и во время учебного года. Как это реализовать? Так, как рекомендует МОН — перевести учителей на дистанционную работу. Директора не имеют права отправлять принудительно педагогов в отпуск. Карантин это не каникулы, а отпуск — законное право, а не обязанность.

Юлия Бровинская – карантин в школах РБК-Украина

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ НА КАРАНТИНЕ

Если говорить сугубо об обучении, то родителям стоит приложить все усилия, чтобы их дети не выпадали из программы и режима. Ведь уже через полтора месяца начнутся первые тесты ЗНО и годовые итоговые работы. Сейчас школы делают все возможное, чтобы реализовать дистанционное обучение. И пожалуй, впервые, столкнулись с насущной необходимостью в таком формате.Поэтому родителям учеников стоит:

• Создать условия для занятий детей дома

• Посмотреть и выбрать онлайн платформы для подготовки к ЗНО, например бесплатный Be Smart или Prometheus

• Попытаться донести своим детям, что карантин это не время для отдыха, а обучение и экзамены никуда не денутся

Юлия Бровинская – карантин в школах Радио ТРЕК

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ШКОЛЫ НА КАРАНТИНЕ

Придерживаться здравого смысла и советов МОН. Как писал на своей странице Омбудсмен Сергей Горбачев: "Неужели вам не жалко здоровья коллег? Неужели вы окончательно потеряли уважение к учителю? Немедленно переводите учителей на дистанционную работу! ". Проблема в том, что руководители школ боятся проверок и не знают, как им действовать в ситуации такого карантина. Ведь школы подчиняются местным органам власти, а не Кабмину, и только администрации городов и областей могут приказывать учебным заведениям, что и как делать. И здесь, как видим, тоже правит человеческий фактор. Рекомендация перевести работу школы на дистанционную форму есть, а вот как ее выполняют — уже другой вопрос. Что может и должна сделать школа, если ее постиг такой карантин:

Позволить учителям работать дома

По возможности перевести всю документацию в онлайн, например, в Google-таблицы, пусть и подручными средствами

Или позволить учителям создать собственные домашние журналы для дистанционных уроков, чтобы потом переписать их в общий школьный Журнал

Сохранить заработную плату всем сотрудникам, или выплачивать им 2/3 ставки по простой (в соответствии со статьей 113 КЗоТ)

Сообщить всем ученикам и родителям о возможности онлайн обучения

Проконсультировать учителей об инструментах и платформах для онлайн уроков

Юлия Бровинкая – карантин в школах Корреспондент

ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ УЧИТЕЛЯМ О КАРАНТИНЕ

Во-первых, что он рано или поздно закончится. И ученикам придется вернутся к привычному режиму, но их успехи будут зависеть от того, как они работали во время карантина. Ведь придется догонять программу, ставить дополнительные занятия или как-то втискивать материалы в те уроки, что уже отведены. Поэтому на учителей, на самом деле, во время карантина, приходится еще больше работы. Как же они могут справиться с этим?

Вспомнить, что дистанционное обучение, это не просто обмен домашними заданиями, но и полноценные уроки и объяснения

Выбрать свой способ контроля успеха детей и подачи нового материала: например, проверять домашние задания можно с помощью электронной почты и даже мессенджеров

Пользоваться специальными приложениями для видеоуроков, к которым можно добавить большинство учеников одновременно — например, skype, zoom, whereby

Вместе с детьми проходить тесты и объяснять их на бесплатных платформах подготовки к ВНО

Выбрать для себя время и график уроков, чтобы проводить их дома для нескольких учеников сразу

Конечно, у учителей может просто не быть доступа в интернет, но если телефон позволяет пользоваться Facebook, можно создать чаты хотя бы в мессенджере и давать детям теоретический материал со ссылками и объяснять его в онлайне.

Юристы напоминают, что следует предварительно согласовать с директором свой график работы во время карантина и все бюрократические моменты, как например, ведение журнала и учета занятий. Но несмотря на все, учителя сохраняют свою зарплату, место и не обязаны выходить в отпуск. В прошлый раз мы говорили о пенсии для учителей. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите на бесплатную консультацию Прошколу.

Юлия Бровинская – карантин в школах Укринформ

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