Образование – смысл жизни: названы оригинальные особенности обучения в Японии

В Японии с детства прививают детям жизненные ценности, дисциплину улучшают групповыми беседами, а школьные обеды посвященные неформальному общению.
Это все можно сказать об образовании в Японии. Еще до школы японцев воспитывают по принципу "культ авторитетов", где родители и преподаватели – примеры для подражания, пишет На Урок.
Система воспитания японских детей называется икудзи. Согласно ей, родители и педагоги должны разговаривать с ребенком нежно и ласково, не повышая при этом голос. Японские подростки всегда прилично ведут себя в социуме и умеют контролировать эмоции. Когда же дети нарушают дисциплину, их привлекают к групповым беседам, где ученики открываются перед другими и объясняют причины собственных поступков.
В Японии также предпочитают сбалансированное питание. Школьные медработники, повара и диетологи разрабатывают для всех детей одинаковое меню и постоянно контролируют процесс приготовления пищи. Ученики обедают в классах вместе со своими учителями, благодаря чему имеют возможность стать ближе друг к другу. Кстати, детям строго запрещено приносить с собой еду из дома.
Школа в Японии
мини Ровно
Основные занятия в японских школах продолжаются около 8 часов. А потом ученики отправляются на дополнительные уроки или подготовительные курсы. Их с детства приучают к тому, что без качественных знаний они не смогут найти престижную и перспективную работу. Поэтому дети даже на выходных и во время каникул не забывают о всестороннем развитии.
В течении первых лет обучения японские учителя не ругают своих воспитанников за плохие знания. Педагоги в этот период больше сосредоточены на воспитании правильных ценностей. Так, дети должны беречь природу и проявлять чуткость к животным.
Всего в каждом классе в Японии обучается около 30-40 человек. Ежегодно состав учащихся обновляется минимум на 50%. Распределение не имеет четких правил, это происходит случайным образом.
Школы в Японии сосредоточены на практической подготовке учащихся к жизни. На занятиях педагоги объединяют их в группы ( "ханы") по 4-5 человек. Далее учителя раздают задания, с которыми дети пытаются справиться самостоятельно. Если же кому-то из них это не удается, группа помогает разобраться. Японцы верят, что успех одного ребенка – успех коллектива.
Образование – смысл жизни: назван оригинальные особенности обучения в Японии
Видавництво Старого Лева
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка рассказала об особенностях финской школы.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Обучение" на OBOZREVATEL.