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Образование – смысл жизни: названы оригинальные особенности обучения в Японии

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В Японии с детства прививают детям жизненные ценности, дисциплину улучшают групповыми беседами, а школьные обеды посвященные неформальному общению.

Это все можно сказать об образовании в Японии. Еще до школы японцев воспитывают по принципу "культ авторитетов", где родители и преподаватели – примеры для подражания, пишет На Урок.

Система воспитания японских детей называется икудзи. Согласно ей, родители и педагоги должны разговаривать с ребенком нежно и ласково, не повышая при этом голос. Японские подростки всегда прилично ведут себя в социуме и умеют контролировать эмоции. Когда же дети нарушают дисциплину, их привлекают к групповым беседам, где ученики открываются перед другими и объясняют причины собственных поступков.

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В Японии также предпочитают сбалансированное питание. Школьные медработники, повара и диетологи разрабатывают для всех детей одинаковое меню и постоянно контролируют процесс приготовления пищи. Ученики обедают в классах вместе со своими учителями, благодаря чему имеют возможность стать ближе друг к другу. Кстати, детям строго запрещено приносить с собой еду из дома.

Школа в Японии

Школа в Японии

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Основные занятия в японских школах продолжаются около 8 часов. А потом ученики отправляются на дополнительные уроки или подготовительные курсы. Их с детства приучают к тому, что без качественных знаний они не смогут найти престижную и перспективную работу. Поэтому дети даже на выходных и во время каникул не забывают о всестороннем развитии.

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В течении первых лет обучения японские учителя не ругают своих воспитанников за плохие знания. Педагоги в этот период больше сосредоточены на воспитании правильных ценностей. Так, дети должны беречь природу и проявлять чуткость к животным.

Всего в каждом классе в Японии обучается около 30-40 человек. Ежегодно состав учащихся обновляется минимум на 50%. Распределение не имеет четких правил, это происходит случайным образом.

Школы в Японии сосредоточены на практической подготовке учащихся к жизни. На занятиях педагоги объединяют их в группы ( "ханы") по 4-5 человек. Далее учителя раздают задания, с которыми дети пытаются справиться самостоятельно. Если же кому-то из них это не удается, группа помогает разобраться. Японцы верят, что успех одного ребенка – успех коллектива.

Образование – смысл жизни: назван оригинальные особенности обучения в Японии

Образование – смысл жизни: назван оригинальные особенности обучения в Японии

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка рассказала об особенностях финской школы.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Обучение Школа
Место
Япония
Теги
дети школа образование
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