Обнародованы новые графики проведения ВНО: начнется 25 июня, закончится – 17 июля

Министерство образования и науки Украины приняло решение о сроках проведения основной сессии внешнего независимого оценивания, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Об этом 20 мая сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Так, основная сессия ВНО начнется 25 июня с тестирования по математике, а завершится 17 июля тестированием по химии.

ВНО по украинскому языку и литературе состоится 30 июня, по физике – 2 июля, по испанскому, немецкому, французскому языках – 6 июля, по английскому языку – 7 июля, по истории Украины – 9 июля, по биологии – 13 июля, по географии – 15 июля.

Новые графики проведения ВНО. Иллюстрация

До 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время, место проведения тестирований. Результаты ВНО по всем предметам будет размещено на таких страницах до 29 июля.

Дополнительная сессия запланирована на 23 июля – 11 августа. Ее результаты будут размещены до 14 августа.

В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода (25 мая – 9 июня) все, кто не смог сделать это в течение 3 февраля – 24 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня, однако ослабил запреты, действовавшие до 22 мая.