Топ-5 развивающих мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми

Часто родители возвращаются измотанные с работы и не в силах посвятить время активному отдыху с ребенком. Тогда на помощь приходит просмотр мультфильма. Но не любого, а чтобы был добрым, поучительным и развил у ребенка хорошие качества.

OBOZREVATEL составил для таких случаев список мультфильмов, которые расскажут маленьким зрителям о справедливости, толерантности и любови к окружающим.

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Трогательный короткий анимационный фильм о подростке и очень особенного щенка, который создали на основе комиксов бразильского художника Фабио "Коалы" Кавальканти аниматоры Якоб Фрей и Маркус Кранцлер. Это история о дружбе, объединенную общей болью. Короткометражка научит понимать чужую, особую историю.

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Струны

В мультфильме рассказывается история о равенстве, солидарности, дружбе и детской мудрости, которой стоит поучиться даже взрослым.

Мультфильм "Струны" ("Cuerdas") был награжден премией Гойя за лучший короткометражный анимационный фильм. Его создатель, Педро Солис, хотел обратить внимание на важность инклюзивного образования.

Струны То є Львів

Тамара

Душевный мультфильм про девочку, которая очень любит играть и танцевать. Но все оказывается не так просто, как выглядит на первый взгляд. Она танцует под звуки музыкальной шкатулки, не замечая ничего вокруг. Но оказывается, Тамара не слышит музыку – она глухая.

Тамара BadMama

Мост

Это история о четырех животных, которые пытаются перейти мост, но не могут, так как постоянно мешают друг другу. В этом важно одно – умение найти компромисс.

Мост BadMama

Малыш Билл

Малыш Билл – хороший 5-летний мальчик, который свои детские проблемы учится решать с помощью родных людей и друзей. В мультсериале изображена жизнь африканской семьи глазами маленького ребенка, рассказывается об отношениях между родителями мальчика, братьями и их сестрой. Также показано общение Билла со сверстниками в детском саду под присмотром воспитательницы, которая помогает детям найти ответы на вопросы, которые их беспокоят.

Малыш Билл Мета

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог посоветовал фильмы, которые можно посмотреть вместе с детьми.

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