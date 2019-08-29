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О чем говорить со школьниками на первых уроках: в Минобразования предложили темы

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Министерство образования и науки предложило учителям посвятить первые уроки в День знаний ценностным ориентирам современной украинской школы.

Как говорится в письме №1/9-531 от 23 августа, при проведении первого урока в учебном году, следует избежать формализма и заорганизованности, дать возможность детям выразить свое мнение, поделиться своим внутренним миром, пишет Освіта.ua.

"Информируем, что учитель в пределах академической свободы сам выбирает тематику Первого урока и планирует его проведение по собственному сценарию", – отмечают в МОН.

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Так, для детей 1-4-х классов уместными будут следующие темы:

  • "Поговорим о дружбе";

  • "Добро начинается с тебя";

  • "Честность и доверие – основа хороших отношений";

  • "Как стать лучшим";

  • "Здоровье природы – здоровье человека" и др.

Ученикам 5-9 классов пригодятся следующие темы:

  • "Мы – жители планеты Земля. Мы – равные";

  • "Счастье: пункт назначения или способ путешествовать?";

  • "Герои всегда среди нас";

  • "Что значит быть справедливым?";

  • "Что значит быть лидером?";

  • "Для чего людям совесть?";

  • "Толерантность и взаимоуважение как залог мирного сосуществования" и др.

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Для учащейся молодежи 10-11-х классов будут полезными обсуждения на темы:

  • "Правовой статус человека и гражданина в Украине";

  • "Человек среди людей";

  • "Свобода в жизни человека и ее границы";

  • "Собственный путь к самореализации или как стать личностью";

  • "Верховенство права: путеводитель или только декларация?"

  • "Коррупция и фаворитизм как кража твоего будущего" и др.

школа

школа

основа

Как сообщал OBOZREVATEL, МОН утвердило систему оценивания второклассников НУШ.

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа Министерство образования Украины
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