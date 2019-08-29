О чем говорить со школьниками на первых уроках: в Минобразования предложили темы

Министерство образования и науки предложило учителям посвятить первые уроки в День знаний ценностным ориентирам современной украинской школы.
Как говорится в письме №1/9-531 от 23 августа, при проведении первого урока в учебном году, следует избежать формализма и заорганизованности, дать возможность детям выразить свое мнение, поделиться своим внутренним миром, пишет Освіта.ua.
"Информируем, что учитель в пределах академической свободы сам выбирает тематику Первого урока и планирует его проведение по собственному сценарию", – отмечают в МОН.
Так, для детей 1-4-х классов уместными будут следующие темы:
"Поговорим о дружбе";
"Добро начинается с тебя";
"Честность и доверие – основа хороших отношений";
"Как стать лучшим";
"Здоровье природы – здоровье человека" и др.
Ученикам 5-9 классов пригодятся следующие темы:
"Мы – жители планеты Земля. Мы – равные";
"Счастье: пункт назначения или способ путешествовать?";
"Герои всегда среди нас";
"Что значит быть справедливым?";
"Что значит быть лидером?";
"Для чего людям совесть?";
"Толерантность и взаимоуважение как залог мирного сосуществования" и др.
Для учащейся молодежи 10-11-х классов будут полезными обсуждения на темы:
"Правовой статус человека и гражданина в Украине";
"Человек среди людей";
"Свобода в жизни человека и ее границы";
"Собственный путь к самореализации или как стать личностью";
"Верховенство права: путеводитель или только декларация?"
"Коррупция и фаворитизм как кража твоего будущего" и др.
школа
основа
Как сообщал OBOZREVATEL, МОН утвердило систему оценивания второклассников НУШ.
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