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Няня случайно подстрелила ребенка, делая селфи с пистолетом

2.4т
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В Хьюстоне в штате Техас (США) 19-летняя Кейтлин Смит решила сделали селфи с пистолетом в руках и случайно выстрелила в живот 10-летнему племяннику.

Огнестрельное оружие девушка нашла в квартире, где живут родители с потерпевшим мальчиком. В это время она должна была ухаживать за ребенком, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес в Twitter.

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Когда девушка делала фото с оружием, случайно нажала на курок и раздался выстрел. По словам Кейтлин Смит, она не знала, что пистолет заряжен. Ее арестовали за нанесение телесных повреждений, связанных с серьезными травмами.

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В результате ребенка госпитализировали в критическом состоянии. По информации местной полиции, после операции состояние мальчика стабилизировалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянка протянула ребенка в слезах по тротуару за "поводок".

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Место
США Хьюстон
Теги
селфи пострадал ребенок пистолет
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