Няня случайно подстрелила ребенка, делая селфи с пистолетом

В Хьюстоне в штате Техас (США) 19-летняя Кейтлин Смит решила сделали селфи с пистолетом в руках и случайно выстрелила в живот 10-летнему племяннику.

Огнестрельное оружие девушка нашла в квартире, где живут родители с потерпевшим мальчиком. В это время она должна была ухаживать за ребенком, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес в Twitter.

Когда девушка делала фото с оружием, случайно нажала на курок и раздался выстрел. По словам Кейтлин Смит, она не знала, что пистолет заряжен. Ее арестовали за нанесение телесных повреждений, связанных с серьезными травмами.

В результате ребенка госпитализировали в критическом состоянии. По информации местной полиции, после операции состояние мальчика стабилизировалось.

Update: the 10-yr-old child is listed in serious condition but is expected to make a full recovery. The child's aunt, Caitlyn Smith (w / f 19 yrs), has been arrested & charged with Injury to a Child-serious bodily injury. (2nd degree felony). Great work by our Child Abuse Unit and https://t.co/ik5tSVKoRy