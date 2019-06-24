Нужен ли Украине Информационный университет?

В Украине есть педагогические, сельскохозяйственные, юридические, транспортные и много других отраслевых вузов, но может ли существовать Информационный университет? Об этом на своей странице в Facebook написал экономист и предприниматель Владимир Спиваковский.

Теперь, когда мы вступили в "Информационную эпоху", и все вокруг диджитализуется, мы можем позаботиться о создании Информационного университета, утверждает он.

Стало известно, что Президент освобождает помещение на улице Банковой, следовательно, это здание могло бы стать Информационным университетом, рассуждает Спиваковский. Туда пошли бы стартапы, приезжали бы талантливые бизнесмены и предприниматели. Через некоторое время Украина сможет принять в новом университете Илона Маска, Марка Цукерберга и Джеффри Безоса, уверен предприниматель. "Пришло время смотреть вперед, а не назад", - добавляет он.

Напомним, что OBOZREVATEL уже писал о взглядах Спиваковского на современное образование.

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