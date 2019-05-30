Новый Закон о среднем образовании: чем он поможет молодым учителям?

Наконец в украинском образовании на законодательном уровне должна быть закреплена система менторства для молодых преподавателей, которые только начинают свою каръеру в школе.

По сообщению Министерства образования и науки Украины, сегодня, 30 мая, Верховная Рада рассмотрит законопроект "О полном общем среднем образовании", содержащий немало революционных новаций, среди которых наиболее ожидаемыми являются:

появление механизма утверждения индивидуального учебного плана для учащихся;

создание во всех школах ресурсных комнат для детей с особенными потребностями;

возможность автономии для учителей в создании собственных образовательных программ, выборе места прохождения повышения квалификации (за бюджетные средства);

уточнение процедуры конкурса на должность директора школы;

обеспечение возможности для детей национальных меньшинств овладеть государственным и родным языком;

поддержка молодых учителей.

Именно последний пункт обеспечит всестороннюю поддержку молодым педагогам, в частности он гарантирует помощь наставника, или ментора, корорый поможет им адаптироваться в школьной среде.

Менторство baba-deda.ru

Ментором молодого учителя может стать любой более опытный педагог, готовый поддерживать и консультировать молодого коллегу в начале его или её педагогического пути. За это наставник будет получать + 20% процентов к своей зарплате.

Эта новация для образовательной среды также поможет обеспечить передачу педагогичского оптыта и снизить напряженность между учителями разных поколений. А в результате в выигрыше останутся все учасники образовательного процеса - учителя, дети и их родители.

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