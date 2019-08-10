1 сентября близко! Как собрать ребенка в школу и не разориться

С приближением 1 сентября у родителей появляется новая головная боль – подготовить детей к школе, купив всю необходимую канцелярию, одежду и прочие атрибуты.
Особенно паникуют родители первоклашек, ведь сталкиваются с такой проблемой впервые и порой приходят в шок от количества нужных вещей и суммы, в которую обходится собрать свое чадо.
Потому OBOZREVATEL решил рассказать, во сколько им обойдется покупка необходимых школьных принадлежностей и как можно сэкономить.
Начните со списка
Чтобы не растеряться в разнообразии предлагаемых производителями школьных товаров, рекомендуется сразу составить список самых необходимых из них. В таком случае вы точно не забудете купить что-то важное и убережете себя от риска накупить кучу ненужных вещей.
Мы составили приблизительный список того, что точно понадобится вашему ребенку в школе:
Школьная форма для мальчика – брюки, пиджак (или жилет), рубашка и вышиванка (последняя может требоваться в школах, но это скорее не обязательный предмет одежды);
Школьная форма для девочки – платье/сарафан, юбка, жакет, блузка и жилет;
Канцелярские принадлежности – ручки, карандаши, ластик, линейка, пенал, материалы для творчества (пластилин, краски, цветная бумага, альбом для рисования, клей и т.п.);
Спортивная форма для занятий физкультурой – спортивный костюм, спортивная обувь, футболки, шорты;
Рюкзак.
Конечно, это самые минимальные цены, которые можно найти по Украине. Стоимость товаров в основном зависит от бренда и качества, поэтому конечная сума может отличаться в два и более раз. Но в любом случае диапазон цен довольно обширный.
Кстати, в этом году можно существенно сэкономить на школьной форме, так как она отменена указом президента Владимира Зеленского еще в начале лета. Но многие школы все же оставляют за собой право прописывать определенный дресс-код для детей, который чаще всего предполагает светлый верх и темный низ.
Где купить
Здесь вариантов довольно много, но самыми популярными являются школьные ярмарки и большие интернет-магазины. Именно на таких площадках вы можете приобрести все необходимые товары в одном месте, не разъезжая по всему городу в поисках той или иной вещи.
Ярмарки зачастую стартуют с начала августа и заканчиваются к середине сентября, приобрести все необходимые принадлежности предлагают почти все крупные торговые центры и вещевые рынки. Поэтому просто выбирайте ближайшие к вашему дому и смело идите с ребенком на шоппинг.
Пока проведение школьной ярмарки подтвердили в следующих ТРЦ:
"Даринок" (ст. м. "Лесная")
"Dream Town 2" (ст. м Минская)
"Променада-Центр" (ст. м. "Лукьяновская")
"Проспект" (ст. м. "Черниговская")
Сеть ТЦ "Эпицентр"
Зачастую ярмарки также размещаются в ТЦ "Алладин", "Гулливер", "Ocean Plaza", поэтому следите за информацией на сайтах торговых центров, которые находятся ближе к вашему дому.
Школьная ярмарка
"Status quo"
Еще одна знаменитая киевская ярмарка под открытым небом будет традиционно проводится на улице Крещатик 17-18 августа. Проект проводится при помощи КГГА и является социальным, а это означает, что там не будет заоблачных цен.
В последнее время все больше родителей отдают предпочтение покупкам онлайн, когда не нужно выходить из дома, посещать разнообразные стенды и толкаться среди людей. В наше время в крупных интернет-магазинах можно найти товары на любой вкус. Некоторые из них тоже проводят интернет-ярмарки с довольно внушительными скидками на товары для школьников.
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Единственная проблема заключается в том, что подобрать по размеру одежду или обувь для вашего ребенка будет несколько сложнее, чем в ТРЦ или рынках. Впрочем, если вы правильно снимете мерки и сравните их с таблицами онлайн-магазинов, все должно быть в пору. В любом случае, вы гарантировано сможете вернуть товар в течении 14 дней. И лучше, если это будет проверенный вами ранее интернет-магазин.
Конечно никто не отменяет отдельных брендовых магазинов или вещевых рынков, но в таком случае запаситесь терпением, ведь придется посетить разных торговые точки, которые часто могут находится далеко друг от друга.
Как сэкономить
Бывалые родители советуют покупать все необходимое к школе не в сезон, так как чем ближе 1 сентября, тем выше цены из-за спроса. В действительности цены в августе, по сравнению с маем, могут добавить от 15 до 50% к стоимости.
Дети в школе
Shutterstock.com
Но так как сезон уже начался, советуем родителям школьников купить только все самое необходимое по минимуму, ведь уже в сентябре продавцы будут предлагать нераспроданный товар с хорошими скидками.
В любом случае следите за скидками и во время пикового сезона, о них всегда можно узнать из интернета.
Еще один вариант, который советуют родители, покупать одежду для школы в зарубежных интернет-магазинах, где часто можно попасть на очень привлекательные цены. Но и здесь нужно заметить, что доставку приходится ждать около месяца и есть вероятность, что товар задержится в дороге, или вообще потеряется.
Конечно же, никто не отменял подержанную школьную форму. Младшеклассники очень быстро растут, поэтому зачастую форма для них покупается каждый новый учебный год. И если старая носилась бережно и имеет хороший внешний вид, ее можно приобрести в два раза дешевле, чем новую. Так же можно купить рюкзак.
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