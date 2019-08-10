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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
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1 сентября близко! Как собрать ребенка в школу и не разориться

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С приближением 1 сентября у родителей появляется новая головная боль – подготовить детей к школе, купив всю необходимую канцелярию, одежду и прочие атрибуты.

Особенно паникуют родители первоклашек, ведь сталкиваются с такой проблемой впервые и порой приходят в шок от количества нужных вещей и суммы, в которую обходится собрать свое чадо.

Потому OBOZREVATEL решил рассказать, во сколько им обойдется покупка необходимых школьных принадлежностей и как можно сэкономить.

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Начните со списка

Чтобы не растеряться в разнообразии предлагаемых производителями школьных товаров, рекомендуется сразу составить список самых необходимых из них. В таком случае вы точно не забудете купить что-то важное и убережете себя от риска накупить кучу ненужных вещей.

Мы составили приблизительный список того, что точно понадобится вашему ребенку в школе:

  • Школьная форма для мальчика – брюки, пиджак (или жилет), рубашка и вышиванка (последняя может требоваться в школах, но это скорее не обязательный предмет одежды);

  • Школьная форма для девочки – платье/сарафан, юбка, жакет, блузка и жилет;

  • Канцелярские принадлежности – ручки, карандаши, ластик, линейка, пенал, материалы для творчества (пластилин, краски, цветная бумага, альбом для рисования, клей и т.п.);

  • Спортивная форма для занятий физкультурой – спортивный костюм, спортивная обувь, футболки, шорты;

  • Рюкзак.

1 сентября близко! Как собрать ребенка в школу и не разориться

Конечно, это самые минимальные цены, которые можно найти по Украине. Стоимость товаров в основном зависит от бренда и качества, поэтому конечная сума может отличаться в два и более раз. Но в любом случае диапазон цен довольно обширный.

Кстати, в этом году можно существенно сэкономить на школьной форме, так как она отменена указом президента Владимира Зеленского еще в начале лета. Но многие школы все же оставляют за собой право прописывать определенный дресс-код для детей, который чаще всего предполагает светлый верх и темный низ.

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Где купить

Здесь вариантов довольно много, но самыми популярными являются школьные ярмарки и большие интернет-магазины. Именно на таких площадках вы можете приобрести все необходимые товары в одном месте, не разъезжая по всему городу в поисках той или иной вещи.

Ярмарки зачастую стартуют с начала августа и заканчиваются к середине сентября, приобрести все необходимые принадлежности предлагают почти все крупные торговые центры и вещевые рынки. Поэтому просто выбирайте ближайшие к вашему дому и смело идите с ребенком на шоппинг.

Пока проведение школьной ярмарки подтвердили в следующих ТРЦ:

  • "Даринок" (ст. м. "Лесная")

  • "Dream Town 2" (ст. м Минская)

  • "Променада-Центр" (ст. м. "Лукьяновская")

  • "Проспект" (ст. м. "Черниговская")

  • Сеть ТЦ "Эпицентр"

Зачастую ярмарки также размещаются в ТЦ "Алладин", "Гулливер", "Ocean Plaza", поэтому следите за информацией на сайтах торговых центров, которые находятся ближе к вашему дому.

Школьная ярмарка

Школьная ярмарка

"Status quo"

Еще одна знаменитая киевская ярмарка под открытым небом будет традиционно проводится на улице Крещатик 17-18 августа. Проект проводится при помощи КГГА и является социальным, а это означает, что там не будет заоблачных цен.

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В последнее время все больше родителей отдают предпочтение покупкам онлайн, когда не нужно выходить из дома, посещать разнообразные стенды и толкаться среди людей. В наше время в крупных интернет-магазинах можно найти товары на любой вкус. Некоторые из них тоже проводят интернет-ярмарки с довольно внушительными скидками на товары для школьников.

Смотрите видео по теме:

Единственная проблема заключается в том, что подобрать по размеру одежду или обувь для вашего ребенка будет несколько сложнее, чем в ТРЦ или рынках. Впрочем, если вы правильно снимете мерки и сравните их с таблицами онлайн-магазинов, все должно быть в пору. В любом случае, вы гарантировано сможете вернуть товар в течении 14 дней. И лучше, если это будет проверенный вами ранее интернет-магазин.

Конечно никто не отменяет отдельных брендовых магазинов или вещевых рынков, но в таком случае запаситесь терпением, ведь придется посетить разных торговые точки, которые часто могут находится далеко друг от друга.

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Как сэкономить

Бывалые родители советуют покупать все необходимое к школе не в сезон, так как чем ближе 1 сентября, тем выше цены из-за спроса. В действительности цены в августе, по сравнению с маем, могут добавить от 15 до 50% к стоимости.

Дети в школе

Дети в школе

Shutterstock.com

Но так как сезон уже начался, советуем родителям школьников купить только все самое необходимое по минимуму, ведь уже в сентябре продавцы будут предлагать нераспроданный товар с хорошими скидками.

В любом случае следите за скидками и во время пикового сезона, о них всегда можно узнать из интернета.

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Еще один вариант, который советуют родители, покупать одежду для школы в зарубежных интернет-магазинах, где часто можно попасть на очень привлекательные цены. Но и здесь нужно заметить, что доставку приходится ждать около месяца и есть вероятность, что товар задержится в дороге, или вообще потеряется.

Конечно же, никто не отменял подержанную школьную форму. Младшеклассники очень быстро растут, поэтому зачастую форма для них покупается каждый новый учебный год. И если старая носилась бережно и имеет хороший внешний вид, ее можно приобрести в два раза дешевле, чем новую. Так же можно купить рюкзак.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Темы
Школа Эксклюзив
Место
Украина
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