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Новые правила: на ассистентов учителей в Украине ждут важные изменения

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Украинские ассистенты учителей, работающие в инклюзивных классах, будут повышать квалификацию по новой программе.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства образования. Ранее ассистенты учителей повышали квалификацию по локальным учебным программам, пишет пресс-служба ведомства.

Отныне все заведения повышения квалификации педагогических работников смогут пользоваться программой в рамках концепции "Новая украинская школа".

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"Нам важно, чтобы образование для детей с особыми образовательными потребностями было качественным и доступным. Поэтому одна из задач – хорошая подготовка ассистентов учителей. Мы должны создать все возможности, чтобы они получили максимум знаний и методов, которые помогут работать с детьми с различными нозологиями" , – отметила министр образования Анна Новосад.

Программа предусматривает 60 часов обучения:

  • 26 часов – лекции;

  • 18 часов – практические занятия;

  • 14 часов – самостоятельная работа;

  • 2 часа – итоговый контроль.

На ассистентов учителей в Украине ждут важные изменения

На ассистентов учителей в Украине ждут важные изменения

Нуш

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад пообещала увеличить зарплату учителям в 2020 году.

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Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школа Министерство образования Украины
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