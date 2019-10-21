Новосад заявила о цели увеличить количество опорных школ вдвое

В Украине в каждой ОТГ будет своя опорная школа с высоким качеством образования.

Как сообщал mon.gov.ua, 21 октября в городе Днепр, состоялась встреча министра образования и науки Анны Новосад с главой Днепропетровской ОГА Александром Бондаренко.

Автор фото – пресс-служба Министерства образования и науки Украины mon.gov.ua

На данный момент в Украине более 800 опорных школ. Этого количества не хватает на каждую объединенную территориальную громаду. Анна Новосад на встрече с Александром Бондаренко объявила про цель увеличить количество данных школ ориентировочно вдвое.

"Сегодня мы видим, что школы, где учится менее 100 детей, дают объективно плохое качество образования. Наша цель - чтобы в каждой ОТГ была своя опорная школа, куда подвозились бы дети, где были бы отдельно созданы лаборатории, утепление ", - заявила министр.

В свою очередь Бондаренко отметил, что в скором времени планируется комплексное развитие опорных школ, в которые будет включаться ремонт, новое оборудование, а также развитие инфраструктуры.

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