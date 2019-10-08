"Реформа будет под угрозой": Новосад заявила о проблемах в дошкольном образовании

Министр образования Анна Новосад заявила, что реформа дошкольного образования будет под угрозой, если детей с особыми образовательными потребностями будут учить неподготовленные педагоги.

Как сообщила руководительница Минобразования, правительство должно внимательнее подойти к планированию реформы инклюзивного образования в дальнейшем, пишет пресс-служба ведомства.

"Если мы хотим инклюзии в школах, она должна быть и в садах. Однако и учителя, и пространство должны быть к этому готовы. Это большая задача, как для местных органов, так и для государства, которое планирует политику в сфере инклюзивного образования", – отметила Новосад.

Также отмечается, что в Украине не хватает специалистов-дефектологов, ассистентов.

"Отдельная тема – качественная подготовка учителей и определения, с какими нозологиями в инклюзии мы готовы работать, а с какими еще нет. Должен быть четкий и подробно проработан план. Мы должны идти путем, где инклюзия дает большие образовательные шансы", – добавила Новосад.

детсад Закарпатский корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад розгневала украинцев идеей закрытия школ.

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