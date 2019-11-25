Новосад сообщила о введении нового предмета в украинских школах

Министр образования Анна Новосад заявила, что школьников с 2022 года будут учить медиаграмотности.

Как сообщила руководительница МОН, Госстандарт пока дорабатывают и планируют представить его общественности где-то в марте 2020 года, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен обладать каждый, независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно", – отметила Новосад.

По ее словам, в 2022 году ученики НУШ пойдут в пятый класс, который будет учиться по новому стандарту. Тогда школьники и начнут изучать медиаграмотность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили ввести еще один предмет на ВНО.

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