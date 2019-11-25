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Новосад сообщила о введении нового предмета в украинских школах

1.1т
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Министр образования Анна Новосад заявила, что школьников с 2022 года будут учить медиаграмотности.

Как сообщила руководительница МОН, Госстандарт пока дорабатывают и планируют представить его общественности где-то в марте 2020 года, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен обладать каждый, независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно", – отметила Новосад.

По ее словам, в 2022 году ученики НУШ пойдут в пятый класс, который будет учиться по новому стандарту. Тогда школьники и начнут изучать медиаграмотность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили ввести еще один предмет на ВНО.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школа дети Министерство образования Украины
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