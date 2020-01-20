Новосад признала провал идеи с сексуальным образованием в школах: названа причина

Министр образования Анна Новосад заявила, что в ведомстве не знают, как правильно ввести сексуальное образование в школах Украины.

Как рассказала руководительница МОН в интервью агентству "Интерфакс-Украина", она не знает, когда украинская школа станет гендерно нейтральной средой, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Сейчас у меня нет готового ответа, как сделать так, чтобы из этого не вышла идея, которую дискредитируют. Мне кажется, что украинское общество в целом еще не пришло к признанию прав ЛГБТ. А просто взять то, что в моем мире нормально, и принести в школу, мне кажется, что это будет воспринято с большим сопротивлением и результата так не достигнешь", – сообщила Новосад.

По ее мнению, украинское образование перестанет избегать вопроса ЛГБТ и гендерной идентичности, когда его перестанет избегать общество.

Новосад признала провал идеи с сексуальным образованием в школах

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украино-белорусский клип о буллинге ЛГБТ-школьников растрогал весь мир.

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