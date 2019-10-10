Новосад получила первую зарплату в Минобразования: названа сумма

Министр образования и науки Анна Новосад за первый месяц работы в сентябре получила зарплату более чем 30,8 тысяч грн.

Как сообщили в управлении бухгалтерского учета и отчетности Министерства образования и науки Украины в ответ на запрос, средний размер зарплаты в ведомстве за сентябрь составил 26 854 грн, пишет УНН.

"Министру образования и науки Украины Новосад А.И. в сентябре 2019 года начислено: должностной оклад – 16000,00 грн, надбавку за выслугу лет – 2400,00 грн, надбавку за работу в условиях режимных ограничений – 2285,71 грн, надбавку за интенсивность труда – 16000,00 грн, индексацию заработной платы по сентябрь 2019 года – 726,53 грн. Пересчет заработной платы за август 2019 года – 876,19 грн", – говорится в ответе.

Отмечается, что из вышеупомянутых выплат проведены удержания налогов и сборов в сумме 7466,25 грн.

Анна Новосад Нуш

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад заявила о проблемах в дошкольном образовании.

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