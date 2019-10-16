Новосад получила еще одну должность в Кабмине

Министр образования Анна Новосад возглавила Административный комитет Национального совета по вопросам развития науки и технологий.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабинета министров, пишет пресс-служба Минобразования.

"Нацсовет состоит из двух комитетов – Научного и Административного, каждый из которых имеет одинаковое количество членов. К Научному входят ведущие украинские ученые, он обновляется каждые два года. Админкомитет формируется из представителей ЦОИВов и профильных учреждений, а также региональных госадминистраций, на территории которых есть значительный научный потенциал. Поскольку состав правительства и других органов власти было обновлено, то мы должны были обновить и состав Админкомитета", – объяснила Новосад.

По ее словам, первое заседание Нацсовета под председательством нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука планируется на начало ноября.

Анна Новосад BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько получила Новосад за первый месяц на посту министра.

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